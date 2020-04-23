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Пожары в Чернобыльской зоне: ветер с дымом меняет направление

23 апреля, 18:35

Мила Князьская-Ханова

Воздух Киева загрязнен продуктами горения

Воздушные массы с дымом и пеплом, которые попали в атмосферу при массовых пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения, вскоре с ветром окажутся в западных районах Киевской области, сообщил во время брифинга директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км/ч. Таким образом, из Зоны отчуждения воздух перемещается на западные районы Киевской области, а с северных районов Житомирской области – в направлении городов Коростень и Житомир", – объясняет Николай Кульбида.

Он отметил, что 24 апреля погодные условия существенно не изменятся, но может измениться направление ветра. При этом большинство вредных примесей в воздухе столицы находятся в характерных для апреля концентрациях, но по продуктам горения – диоксиду азота, диоксиду серы и формальдегиду – нормы превышены. К счастью, превышения нормы по количеству радиационных частиц в воздухе не обнаружили.

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"Воздушной миграции цезия-137 не зафиксировано", - сообщил глава Укргидрометцентра.

Напомним, причиной задымленности в Киеве 16 апреля стали пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, которые начались под влиянием сильного ветра в районе сел Выступовичи, Нижняя Рудня, Игнатополь, Гладковичи, – горела лесная подстилка, трава, сухие прошлогодние листья и бурелом на площади до 1000 гектаров. А северо-западный ветер довершил дело, сообщили 16 апреля в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Правда, позже министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал новую причину смога – по его словам, город накрыло вонючей дымкой потому, что киевляне сжигают в частных домовладениях траву и мусор.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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смог воздух перемещение Николай Кульбида

Источник: Сегодня

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