Правоохранители Киева несут усиленную службу на "Марше равенства"
Правоохранители призывают граждан соблюдать порядок
Патрульные начали нести усиленную службу в центре Киева для обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения массового мероприятия "Киев Прайд". Об этом рассказывают на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.
"На мероприятии задействована кавалерийская рота, подразделение тактико-оперативного реагирования, автопатрули, велопатрули и пешие наряды патрульной полиции. Полицейскими осуществляется усиленное патрулирование и ограничения движения транспорта", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что безопасность людей обеспечивают работники Национальной полиции Украины, военнослужащие Национальной гвардии и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Призываем граждан не нарушать порядок и не приносить с собой оружие, огнеопасные средства, алкоголь или любые другие вещи, которые могут подвергать опасности других. В случае чрезвычайных ситуаций обращайтесь к полицейским", – призвали в ведомстве.
Напомним, в Киеве стартовал Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Это мероприятие стало уже традиционным в последние годы. Перед началом мероприятия дорогу маршу перекрыли представители радикально настроенных организаций.
В свою очередь накануне в Администрации президента сделали заявление по Маршу равенства. Правоохранителей призвали поддержать правопорядок.
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