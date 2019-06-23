Правоохранители Киева несут усиленную службу на "Марше равенства"

Правоохранители призывают граждан соблюдать порядок

Фото: Facebook

















Патрульные начали нести усиленную службу в центре Киева для обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения массового мероприятия "Киев Прайд". Об этом рассказывают на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.

"На мероприятии задействована кавалерийская рота, подразделение тактико-оперативного реагирования, автопатрули, велопатрули и пешие наряды патрульной полиции. Полицейскими осуществляется усиленное патрулирование и ограничения движения транспорта", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что безопасность людей обеспечивают работники Национальной полиции Украины, военнослужащие Национальной гвардии и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Призываем граждан не нарушать порядок и не приносить с собой оружие, огнеопасные средства, алкоголь или любые другие вещи, которые могут подвергать опасности других. В случае чрезвычайных ситуаций обращайтесь к полицейским", – призвали в ведомстве.

Напомним, в Киеве стартовал Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Это мероприятие стало уже традиционным в последние годы. Перед началом мероприятия дорогу маршу перекрыли представители радикально настроенных организаций.

В свою очередь накануне в Администрации президента сделали заявление по Маршу равенства. Правоохранителей призвали поддержать правопорядок.

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