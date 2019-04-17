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Правый берег Киева сползает в пропасть: в городе более 140 аварийных участков (инфографика)

Сегодня, 08:52

Для спасения Кловского спуска нужно 60 млн грн, а работы на озере Глинка пока приостановлены

Фото из архивов "Сегодня"
Фото из архивов "Сегодня".

С приходом весны в Киеве снова заговорили об угрозе оползней. Жители домов на Кловском спуске бьют тревогу, что их дома уходят под землю. "Сегодня" узнали, сколько в столице оползнеопасных участков, где они, и как власти решают проблему. 

КЛОВСКИЙ СПУСК. Проблемы жилых домов на Кловском тянутся уже много лет. Особенно проблемный участок возле домов на улице Мечникова 7-а, 7-б, и Марьяненко, 14. Четыре года назад возле этих зданий произошел оползень, который вырвал деревья с корнями и снес гаражи. А в конце прошлого года местных жителей напугало скопление рабочих и техники возле этих зданий. Они обеспокоились, что это очередная стройка, ведь вокруг идет возведение новых ЖК. Но оказалось, что застройщики начали работы по спасению склона.

"Сейчас рабочие что-то активно роют, но видно, что у них есть большие проблемы — в котлованах постоянно собираются озера из воды и грязи. Что там делают — неясно. Но все говорят, что здесь вырастет очередная высотка", — рассказала "Сегодня" жительница дома на Марьяненко, 14, Гаяне Атаян — дочь известной украинской художницы Татьяны Яблонской, которая прожила в этом доме 45 лет. 

Инфографика "Сегодня" (чтобы посмотреть картинку в полном размере, откройте ее в новой вкладке)

В КГГА в январе признали, что на Кловском спуске есть угроза возникновения ЧП техногенного характера. И приняли решение, что укреплением склонов в столице должны заниматься землепользователи или балансодержатели участков. В случае с Кловским это застройщики. Последние уже подсчитали, что укрепление склонов обойдется им в 60 млн грн.

ПЕЧЕРСК. Опасно жить и у озера Глинка. Домам на ул. Филатова угрожает оползень. В 2013 году возле озера произошел обвал земли и образовался обрыв в 20—30 метрах от жилых строений. В 2016—2017 годах начались работы по укреплению склона у водоема. Однако сейчас работы прекратились.

"Противооползневые работы не ведутся из-за корректировки проектно-сметной документации и включения в нее дополнительных объемов работ", — пояснил "Сегодня" Иван Пастухов, замдиректора департамента ЖКИ КГГА.

ЧТО ДЕЛАТЬ. На сегодня в городе насчитывается 141 аварийный участок. В планах КГГА на ближайшие два года — постройка комплекса противооползневых сооружений в Соломенском районе, окончание работ возле озера Глинка и противоаварийные работы с обустройством подпорных стенок между домами №5/1-а на ул.Трехсвятительской и №10 на Костельной улице в Шевченковском районе. Во сколько миллионов гривен все это обойдется, в мэрии не смогли нам ответить.

Ранее сообщалось, что в Одесской области произошел масштабный оползень: в прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района "сполз" участок склона на протяжении почти километра.

Также мы писали, что в городе Калуш в Ивано-Франковской области люди живут в постоянном страхе, ведь их улица любой момент может оказаться под землей. Жилой массив возвели над шахтами, в которых во времена Советского Союза добывали каменную соль. Из-за этого под землей, где стоят дома, – пустоты.

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Тег Киев, чп, оползень

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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