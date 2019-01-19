Праздник Крещения в Киеве: на Оболони освятили воды Днепра
На крещенское купание к Свято-Покровскому собору пришли тысячи людей
В Киеве в честь праздника Крещения Господня состоялась торжественная литургия и освящение вод Днепра возле Свято-Покровского собора в Киеве. Участие в церемонии приняли несколько тысяч верующих
В Трапезном храме Киево-Печерской лавры прошла литургия с "молитвой о мире в Украине и о единстве православной церкви", после завершения которой было совершено освящение вод Днепра.
Напомним, что 19 января отмечается один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В этот день церковь вспоминает описанное в Евангелии крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан пророком Иоанном Предтечей.
Главной традицией, которая сопровождает праздник Крещения, является освящение воды и купание в проруби. Обычай связан с тем, что в первые века христианства именно в этот праздник проводили обряд крещения.
Новообращенных трижды полностью погружали в воду, что символизировало смерть прежней греховной жизни и возрождение человека для жизни духовной.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о Крещении-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать. Ведь в день Крещения Господнего есть несколько важных запретов.
Также обратите внимание на материал: "Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки".
Также читайте статью на сайте "Сегодня": "Тайны праздника Крещения, или Как не потерять Бога". В ней идет речь о суть святой воды, стуке Господа в наши сердца и "бесовских" приметах.
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