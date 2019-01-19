Праздник Крещения в Киеве: появились яркие фото зимних купаний

На Оболони десятки людей решились окунуться в прорубь на Крещение

Праздник Крещения в Киеве: появились яркие фото зимних купаний 2019-01-19T12:34:00+02:00 Другие новости На Оболони десятки людей решились окунуться в прорубь на Крещение















































В Киеве в урочище Наталка на Оболони пришли десятки людей, желающих отметить праздник Крещения Господня, окунувшись в прорубь. Безопасность киевлян обеспечивали спасатели и медики, которые дежурили возле проруби.

Как рассказал журналистам "Сегодня" заместитель начальника киевской службы спасения Максим Крыжановский, прорубь была сделана вчера, водолазы проверили ее дно, и убедились в безопасности.

Также на берегу обустроены палатки, где можно согреться и угоститься чаем.

К празднующим присоединился и мэр Киева Виталий Кличко – он также окунулся в прорубь и сделал несколько фото, а также дал короткое интервью. Так, столичный градоначальник поблагодарил мэров других городов Украины, прибывших в столицу, чтобы присоединиться к празднику.

"Здоровые мэры – здоровая страна", – заявил он.

Напомним, в Киеве обустроили проруби на Крещение. Возле каждой проруби будут дежурить до десяти спасателей и до трех медиков.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о Крещении-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать. Ведь в день Крещения Господнего есть несколько важных запретов.

Также обратите внимание на материал: "Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки".

Также читайте статью на сайте "Сегодня": "Тайны праздника Крещения, или Как не потерять Бога". В ней идет речь о суть святой воды, стуке Господа в наши сердца и "бесовских" приметах.

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