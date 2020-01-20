Праздники закончились: как сейчас выглядит Контрактовая площадь (фото)

Фудкорт и елку разбирают, а каток все еще работает

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве 19 января завершила работу новогодняя локация на Контрактовой площади. После окончания праздничных гуляний рабочие сегодня, 20 января, снимают декорации с Гостиного двора и разбирают домики на фудкорте. В пешеходной зоне мы заметили несколько автомобилей, на которых вывозят оставшиеся продукты и кухонное оборудование. Правда, полностью разобрали пока только один домик.

Сцена и горка уже не работают, но пока стоят на месте. А каток, на котором при наличии своих коньков можно днем покататься бесплатно, все еще заполнен людьми.

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Елочку, которая была украшена игрушками в народном стиле, почти полностью разобрали. На площади от нее остался каркас, из которого одиноко торчат пара сосновых веток. Игрушки стоят рядом с демонтированными деревцами в черных пластиковых мешках. Также на земле лежат большие шары из фотозоны и тюки с гирляндами из "дождика", ранее украшавшие локацию.

По словам рабочих, демонтаж завершат в ближайшие сутки. А сколько еще проработает каток – пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как выглядят главные елки во всех районах Киева. Городские коммунальщики постарались на славу и каждая из новогодних красавиц не похожа на своих "коллег" из других районов столицы.

А еще в Киеве дают второй шанс для новогодних елок. Уже пятый год столичные коммунальщики, вместо того, чтобы отправить их на свалку, собирают елки на экологическую переработку. В этом году, например, в Киеве уже открыли 15 пунктов приема. Сдавать хвойное дерево поехал и корреспондент новостей "Сегодня".

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