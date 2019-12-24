Предновогодняя погода с сюрпризами: Киев накроют дожди

Днем температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов и ночью не изменится

/ Фото: Pixabay

В Киеве во вторник, 24 декабря, за неделю до Нового года ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов и ночью не изменится.

Кроме того, такая же дождливая погода будет и по всей области. В частности, в Чернобыле, Фастове, Белой Церкви и Мироновке температура днем будет в пределах +5...+7 градусов, в остальных крупных городах региона – до +8 градусов.

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Отметим, за последнюю неделю в Киеве был побит ряд температурных рекордов. Так, 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

При этом 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

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