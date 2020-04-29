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Предприниматели пикетируют Кабмин: произошли стычки с полицией (видео)

29 апреля, 11:21

Наталья Руда

Люди требуют смягчения ограничительных мер, а правительство сегодня будет рассматривать открытие рынков

В Киеве в среду, 29 апреля, под Кабмином протестуют предприниматели, требуя завершить карантин с 1 мая для представителей малого бизнеса, произошли стычки с правоохранителями.

В частности, по данным Kyiv LIVE, утром митингующие приехали под здание правительства на авто и заблокировали проезд по улице Грушевского.

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На место стянули полицию, Национальную гвардию и эвакуаторы. В итоге между митингующими и полицейскими произошли перепалки и небольшие столкновения. Позднее люди разблокировали улицу, однако протесты продолжаются.

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Также в столичном главке Национальной полиции сообщили, что сотрудники ТОР в Мариинском парке, который расположен близ Кабмина, препятствовали журналистам снимать митинг предпринимателей. Проводится проверка, а дело передадут в Государственное бюро расследований.

Ранее украинские рестораторы и часть депутатов Верховной Рады попросили у правительства разрешения открыть летние площадки, несмотря на продление всеукраинского карантина. С такой же просьбой выступили и киевские собственники заведений. По словам рестораторов, сохранить кафе, а значит и рабочие места, возможно, если разрешить открыть летние площадки. Кроме того, Ассоциация ритейлеров также официально обратилась к властям с требованием смягчить карантинные меры и предпринять ряд шагов, чтобы поддержать отрасль розничной торговли. Отметим, что на 29 апреля запланировано заседание Кабинета министров, на котором будет рассматриваться открытие рынков в Украине.

Напомним, что карантин в Украине ранее был продлен до 11 мая.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин митинг предприниматели

Источник: Сегодня

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