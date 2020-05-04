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Предприниматели собрались под КГГА: им заявили, что можно работать на вынос

4 мая, 11:17

Наталья Руда

Пока что официальных заявления со стороны властей не было

Владельцы столичных мобильных кофеен и другие представители бизнеса в понедельник, 4 мая, провели митинг под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, предприниматели требовали ослабить карантин и разрешить им работать. Аналогичные акции протеста ранее проходили и под Кабмином.

В ходе митинга, четырех представителей от протестующих предпринимателей запустили на встречу с руководством Киева. После встречи один из бизнесменов сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко разрешил с завтрашнего дня работать кофейням на вынос.

"Мы пообщались с Виталием Кличко и он при нас набрал и санстанцию, и представителей КГГА относительно смягчения карантина. И пообещал, что мы, те, которые работаем в сфере предоставления услуг мобильного питания, уже с завтрашнего дня сможем работать как McDonalds на вынос", – сказал представитель протестующих после встречи с мэром.

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Вместе с тем, бизнесмен уточнил, что в случае политического давления или уголовного на городские власти предприниматели должны будут поддержать руководство города.

"Готовьтесь работать. С соблюдением всех санитарных норм. Я думаю, никому объяснять не надо, что такое соблюдение санитарных норм – маски, перчатки, антисептики, запакованные товары <...> Нам также пообещали целый ряд компенсаций", – добавил представитель предпринимателей.

Таким образом, по словам протестующих, в Киеве разрешили всем кофейням – и в киосках, и в МАФах, и другим – работать на вынос.

Официально разрешить кофейням работать на вынос в столице планировали с 12 мая. При этом в Киеве ряд заведений питания и магазинов работали в карантин.

Отметим, что карантин в Украине официально объявлен до 11 мая, в ряде регионов его смягчили. Вместе с тем, в Черкассах, где городские власти решили ослабить карантин, на улицах заметили военнослужащих Нацгвардии и военную технику.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин предприниматели

Источник: Сегодня

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