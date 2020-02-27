Премьеры, юбилеи и звездный балет: что покажут киевлянам в Национальной опере в марте

Март в Национальной опере Украины будет щедрым как на юбилеи и знаковые события, так и на звездных гостей. Это и балет "Дон Кихот" в честь юбилея легендарных сестер Елены и Анны Потаповых, и признанная во всем мире постановка балета "Ромео и Джульетта", посвященная памяти выдающегося балетмейстера Анатолия Шекеры. А в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" столичного зрителя ждет встреча с Алексеем Пальчиковым, Виталием Билым, Евгением Орловым и Людмилой Монастырской.

4 и 27 марта, опера "Богема" (Дж. Пуччини). Премьера

Ярчайшая премьера этого театрального сезона. Опера Пуччини "Богема" входит в так называемую "большую тройку" самых популярных в мире опер – наряду с "Травиатой" и "Кармен". На киевской сцене "Богему" ставили и обновляли не единожды, начиная с 1904 года. А эту постановку осуществил уже хорошо известный столичным театралам по другим спектаклям итальянский режиссер Итало Нунциата. Он прокрутил колесо истории и поселил персонажей "Богемы" в Париже 50-х годов прошлого века, что дало возможность несколько модернизировать сюжет. Итало Нунциата рассказал, что выбрал эту оперу Пуччини, чтобы привлечь в театр молодого зрителя. Ведь в ней есть все, что волнует молодежь – романтические отношения, легкость бытия. Но при этом она показывает, что и в любви случаются драматические события.

4 марта для киевских зрителей выступят: Дмитрий Иванченко (Рудольф), Татьяна Ганина (Мими), Ольга Фомичева (Мюзетта), Петр Приймак (Марсель), Александр Бойко (Шонар), Владимир Тишков (Коллен), Андрей Маслаков (Бенуа), Александр Милев (Альциндор) и др.

Не менее ярким будет исполнительский состав и 27 марта: любимец киевской публики Валентин Дытюк (Рудольф), впервые в этой роли на киевской сцене Ксения Бахритдинова-Кравчук (Мими), а также Тамара Калинкина (Мюзетта), Игорь Евдокименко (Марсель), Геннадий Ващенко (Шонар), Сергей Ковнир (Коллен), Богдан Тарас (Бенуа), Дмитрий Агеев (Альциндор) и др.

10 марта, балет "Лилея" (К.Данькевич)

К Шевченковским Дням Национальная опера Украины приурочила балет на музыку Константина Данькевича, поставленный по мотивам баллады Тараса Шевченко. Балет "Лилея" – это трогательная и нежная история любви, чарующая музыка, благодаря которой постановку называют еще и "балетом-песней".

Либретто Валерия Ковтуна по сценарному плану Всеволода Чаговца. Хореография Валерия Ковтуна. Музыкальная композиция Алексея Баклана по произведениям Данькевича.

Фото: Национальная опера Украины

13 марта, опера "Дон Карлос" (Дж.Верди)

В рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" в гости к столичной публике пожалует Примадонна Национальной оперы Украины Людмила Монастырская и один из лучших басов современности Евгений Орлов. Они исполнят главные партии в одной из самых масштабных постановок киевского театра – опере "Дон Карлос": Монастырская – партию Елизаветы Валуа, Орлов – короля Филиппа II.

Фото: Национальная опера Украины Реклама

Людмилу Монастырскую киевскому зрителю отдельно представлять не приходится – обладательница редкого по красоте и силе лирико-драматического сопрано неоднократно покоряла публику блестящим исполнением сложных и ярких партий. А появление на афишах имени Евгения Орлова – также гарантия аншлага. Его роскошный бас покорил зрителей самых знаменитых театров мира. Орлов выступает в "Метрополитен-опера", на сценах Берлина, Монреаля, Барселоны и др. А у киевской публики уже не раз была возможность насладиться его пением.

Но надо отметить, что опера "Дон Карлос" требует мощного состава исполнителей. И в этот раз в главных партиях ведущие солисты Национальной оперы: Андрей Романенко – Дон Карлос, Александр Мельничук – Родриго, маркиз ди Поза. Великолепная Алла Позняк в роли принцессы Эболи словно соревнуется с Людмилой Монастырской на сцене. А наш прославленный мэтр Тарас Штонда исполнит партию Великого инквизитора.

15 марта, опера "Евгений Онегин" (П.Чайковский)

В марте зрители снова услышат тенора, который год назад вызвал настолько бурные овации зала Национальной оперы Украины, что вынужден был повторить на бис арию своего героя Неморино из оперы Г. Дницетти "Любовный напиток" (Una furtiva lagrima). Ситуация совершенно немыслимая во время спектакля. И вот солист Гамбургской оперы Алексей Пальчиков снова на киевской сцене! На этот раз он исполнит партию Ленского в опере "Евгений Онегин".

Пальчиков – бывший киевлянин. В 2015 году вошел в финальную пятерку лучших молодых певцов мира Международного конкурса BBC Singer of the World. На сцене Национальной оперы он выступит в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире".

Кроме него главные партии в опере исполнят солисты нашего театра – Игорь Евдокименко (Онегин), Татьяна Ганина (Татьяна), Ирина Петрова (Ольга), Сергей Магера (Князь Гремин) и др.

24 марта, балет "Дон Кихот" (Л.Минкус)

К юбилею легендарных сестер Елены и Анны Потаповых Национальная опера Украины даст балет "Дон Кихот".

Анна, Елена и Варвара Потаповы. Фото: Национальная опера Украины

Их именем назвали конкурс в Японии, а партии в исполнении Елены, Анны и Варвары до сих пор ставят в пример молодым балеринам. Они на троих провели двести лет на сцене и станцевали сто партий. Танцевали для Сталина, Брежнева и Хрущева. Им аплодировали зрители Франции, Германии, США, Дании, Исландии, Канады.

В честь юбилея сестер Потаповых Национальная опера подготовила уникальный спектакль – в балете "Дон Кихот" будут танцевать один за другим несколько составов исполнителей. Так в партии Китри на сцену вийдут Екатерина Кухар, Татьяна Лезова, Наталия Мацак, Юлия Москаленко, Анна Муромцева, Аюми Маезава, а в партии Базиля – Александр Стоянов, Никита Сухоруков, Андрей Гавришкив, Сергей Кривоконь, Александр Скулкин, Ярослав Ткачук. Ткже поклонники увидят Елену Филипьеву, Кристину Шишпор, Станислава Ольшанского и др.

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29 марта, опера "Макбет" (Дж.Верди)

Опера по одноименной трагедии Шекспира. Джузеппе Верди, который увлекался творчеством Уильяма Шекспира, стал первым, кто воплотил на оперной сцене драму "Макбет" почти без изменений. Работа над либретто длилась долго. Композитор решился на небывалый творческий эксперимент, использовав либретто в прозе. Нетипичный для итальянской оперы сюжет, баритон в главной роли, новые принципы пения в отдельных ариях, накал страстей, но не любовных, как привыкла публика, а самых глубинных и дьявольских, какие только есть в человеке – жажды власти, мести, зависти, ненависти. Все это было новым, вместе с прекрасной музыкой выделяло "Макбет" из множества опер Верди и до сих пор волнует слушателей.

Фото: Национальная опера Украины

В мартовской постановке оперы киевскую публику ожидает приятный сюрприз – партию Макбета, военачальника армии короля Дункана, исполнит приглашенный в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" Виталий Билый. Баритон, солист театра Ла Скала, Венской государственной оперы, "Метрополитен-опера", лауреат многочисленных международных конкурсов, в том числе – Е.Образцовой, М. Кабалье, международного конкурса молодых оперных певцов им. Ф. Виньяса и "Опералия" П. Доминго.

Также на сцену выйдут солисты Национальной оперы: Виктория Ченская (леди Макбет), Сергей Магера (Банко), Сергей Пащук (Малькольм), Александр Бойко (врач), Дмитрий Кузьмин (Макдуф) и др.

31 марта, балет "Ромео и Джульетта" (С.Прокофьев)

Посвящается памяти выдающегося хореографа Анатолия Шекеры. Главные партии исполняют солисты Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

С балетом "Ромео и Джульетта", поставленном в 1971 году, связано международное признание Анатолия Шекеры как хореографа. За этот спектакль в 1991 году он был награжден Золотой медалью ЮНЕСКО.

Интересно, что приступая к постановке этого балета, Шекера не стал ориентироваться на тот момент уже ставший классическим спектакль Леонида Лавровского. В киевском спектакле "Ромео и Джульетта" использована авторская партитура Сергея Прокофьева, которую Анатолий Шекера получил лично от тогдашнего главного дирижера Большого театра Геннадия Рождественского.

Балетмейстер стремился раскрыть образную природу прокофьевской музыки хореографическими средствами. И ему это удалось.

"Проникновенное понимание стилистики прокофьевской партитуры обусловило предельную музыкальность всей постановки и изысканный тщательно разработанный хореографический рисунок всех, даже эпизодических, персонажей", – так написала 17 апреля 1992 года немецкая газета "Зюддойче цайтунг" после успешного показа "Ромео и Джульетты" в Германии, назвав постановку Анатолия Шекеры одной из лучших в мире.

Ранее сообщалось, что Национальная опера Украины получила три лазерных проектора.

Напомним, что городок Тульчин в Винницкой области на пять дней превратился в оперную столицу страны. Там во дворце Потоцких состоялся международный фестиваль под открытым небом "Опера Фест".

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