Президент Зеленский рассказал о тушении пожаров в Чернобыле

Президент поблагодарил спасателей и рассказал, как обстоит ситуация на месте

В Зоне отчуждения ликвидированы две ячейки пожара, угрозы распространения огня на других ячейках пока нет. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего обращения к украинцам 27 апреля.

"С огнем борются более тысячи наших спасателей и пожарных, а также 235 единиц техники. Радиационный фон в столице, Киевской области и в Зоне отчуждения в пределах нормы. Я благодарю всех наших пожарных и спасателей за работу", – сказал президент.

Напомним, в воскресенье, 26 апреля, глава государства посетил Чернобыль, где почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем он возложил цветы к памятнику. Позже президент пообщался с пожарными, которые тушат лесные пожары в Зоне отчуждения.

Напомним, в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, ликвидированы все очаги лесного пожара, продолжают тлеть пеньки и древесина. В частности, спасатели продолжают проливку очагов тления в Лубянском, Дитятковском, Парышевском и Денисовецком лесничествах.

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