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"Приключения Ихтиандра": киевлянин, переплывший реку, стал героем мемов (фото)

6 апреля, 22:18

Мила Князьская-Ханова

История о задержании нарушителя карантина стала темой для шуток

Задержание парня, переплывшего Днепр ради того, чтобы попасть на "качалку" в Гидропарке, стало поводом для шуток в социальных сетях. Фото задержания спортсмена, на котором пловца ловят более десятка полицейских, сопровождается массой ироничных комментариев.

Тем временем в полиции рассказали подробности задержания. Пловец оказался киевлянином, 1999 года рождения.

"Проигнорировав установленные запреты, мужчина решил переплыть реку и таким образом добраться до спортивной площадки в Гидропарке. Впрочем, его сразу задержали сотрудники киевской полиции", – сообщили в ГУ НП в столице.

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По словам очевидцев, копы мчались на противоположный берег реки буквально наперегонки с молодым нарушителем, плывшим в это время через реку.

После задержания парня доставили в районное управление полиции, где составили административный материал по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен).

Напомним, в связи с закрытием в столице спортивных комплексов и бассейнов "качалка" в Гидропарке осталась едва ли не единственным местом, где можно позаниматься спортом. При этом на прошлой неделе на спортплощадке мужчина, занимавшийся спортом, напал на журналистов, которые записывали там сюжет. Его позднее задержали, однако уже в понедельник, 6 апреля, в Гидропарке снова произошел конфликт – копы полностью перекрыли мост, который ведет на спортивную площадку, что спровоцировало стычку с двумя мужчинами, 1979 и 1988 года рождения. На них составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй – без документов.

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Киев полиция гидропарк мемы

Источник: Сегодня

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