Приватизация гостиницы на Крещатике: стартовая цена выросла почти в десять раз

Участвовать в аукционе будут 29 претендентов, сами торги пройдут в три этапа

Стартовая цена отеля "Днепр" в центре Киева после начала онлайн-аукциона по его продаже выросла до 711 млн грн с 80,9 млн грн. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, который дал старт торгам, передает УНИАН.

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По его словам, участвовать в аукционе будут 29 претендентов. Сами торги пройдут в три этапа.

Сенниченко подчеркнул, что фонд выставил ряд условий для потенциальных покупателей.

Так, новый владелец должен сохранить основной вид деятельности отеля (номерной фонд на уровне не менее 100 номеров, категория отеля не ниже "четыре звезды", в наименовании отеля слово "Днепр"), а также погасить в течение трех месяцев задолженность отеля по заработной плате, перед бюджетом, просроченную кредиторскую задолженность в случае их наличия.

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Помимо этого, он не должен по своей инициативе увольнять работников отеля в течение шести месяцев, соблюдать требования и дополнительные ограничения природоохранного законодательства, финансировать охрану труда и трудоустроить лиц с инвалидностью.

Напомним, в феврале Фонд госимущества планировал выставить на аукцион отель "Днепр", расположенный на Европейской площади в Киеве, со стартовой ценой в 10 млн долларов. Позже стартовая цена снизилась до 81 млн грн.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль недавно заявил, что сейчас неблагоприятное время для большой приватизации.

Какие еще пять важных объектов хотят передать для приватизации ФГИУ, смотрите в нашем сюжете:

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