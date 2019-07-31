Продуктовые ярмарки в Киеве: где купить дешевые овощи и фрукты

На этой неделе во всех районах столицы пройдут традиционные и сезонные ярмарки, на которых можно будет купить недорогие овощи и фрукты. В КГГА обнародовали адреса торгов.
Ярмарки пройдут:
1 августа (четверг):
- в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
- в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутина, 12 А;
- в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35.
2 августа (пятница):
- в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
- в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Подольском районе – ул. Полковая, 72;
- в Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской).
3 августа (суббота):
- в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т").
4 августа (воскресенье):
- в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
- в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
Традиционные ярмарки пройдут:
3 августа (суббота):
- в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе – ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского)
- в Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;
- в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
- в Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
- в Соломенском районе – просп. Космонавта Комарова (до ул. Чумака).
4 августа (воскресенье):
в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).
Напомним, в течение первого месяца лета уже было установлено несколько температурных рекордов. В частности, зафиксировали несколько самых жарких за столетнюю историю наблюдений ночей. На фоне установившейся в Украине жары крупные тепличные комбинаты повысили отпускные цены на помидоры.
В июне журналисты "Сегодня" проверили, как идет торговля на стихийных рынках:
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