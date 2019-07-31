Ярмарки пройдут во всех районах столицы до конца недели

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Продуктовые ярмарки в Киеве: где купить дешевые овощи и фрукты https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA 2019-07-31T15:03:00+03:00 Другие новости Ярмарки пройдут во всех районах столицы до конца недели

На этой неделе во всех районах столицы пройдут традиционные и сезонные ярмарки, на которых можно будет купить недорогие овощи и фрукты. В КГГА обнародовали адреса торгов.

Ярмарки пройдут:

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1 августа (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутина, 12 А;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35.

2 августа (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Подольском районе – ул. Полковая, 72;

в Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской).

3 августа (суббота):

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т").

4 августа (воскресенье):

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Традиционные ярмарки пройдут:

3 августа (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе – ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского)

в Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

в Соломенском районе – просп. Космонавта Комарова (до ул. Чумака).

4 августа (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

Напомним, в течение первого месяца лета уже было установлено несколько температурных рекордов. В частности, зафиксировали несколько самых жарких за столетнюю историю наблюдений ночей. На фоне установившейся в Украине жары крупные тепличные комбинаты повысили отпускные цены на помидоры.

В июне журналисты "Сегодня" проверили, как идет торговля на стихийных рынках:

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