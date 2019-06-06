Продуктовые ярмарки в Киеве: где купить недорогие овощи и фрукты

Ярмарки будут работать и в будние дни, и на выходных

Великий пост 2019. Фото: Pixabay

В Киеве на этой неделе во всех районах города пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно купить недорогие продукты.

Расписание сезонных торгов:

6 июня (четверг) в:

Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)

Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Генерала Ватутина, 12-А;

Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

7 июня (пятница) в:

Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;

Подольском районе – ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 72;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

8 июня (суббота) в:

Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

9 июня (воскресенье) в:

Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

Также на выходных в ряде районов также пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

8 июня (суббота) в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера);

Днепровском районе – бульвар Труда, 1-9;

Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского).

9 июня (воскресенье) в:

Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

Напомним, что продукты питания и безалкогольные напитки в апреле 2019 года подорожали в Украине на 7,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Рост цен на безалкогольные напитки составил 5,2%, а на продукты – 7,7%.

При этом в апреле 2019 года рост потребительских цен в Украине составил 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Овощи "борщевого набора" в Украине уже бьют ценовые рекорды. "Сегодня" узнавали, сколько сейчас просят за капусту, свеклу и лук:

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