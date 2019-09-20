Прогулка по историческому центру Киева: где найти велотрек, мурал и скульптуру Мавки

На улице Липинского ищем миниатюрного велосипедиста из прошлого и слушаем вальсы у золотого фонтана

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Уютный уголок на углу улиц Богдана Хмельницкого и Вячеслава Липинского — одно из самых красивых мест в историческом центре столицы. После реконструкции велотрека здесь стало еще красивее. "Сегодня" предлагают прогуляться в этом замечательном месте старого города.

Обитель лихих злодеев, превращенная в велотрек

Самое примечательное сооружение здесь — один из старейших велотреков Европы, история которого началась в 1913 году. Его возвели на месте бывшего Афанасьева яра, где ранее обитали лихие злодеи и нищие. Здесь в 1980 году проходили велосоревнования летних Олимпийских игр! Однако в середине 2000-х велодром частично снесли ради парковки, но общественность добилась возрождения сооружения. В 2016 году полуразрушенный трек был восстановлен, и теперь здесь проходят велосоревнования.

Канадский художник на красном велобайке

Еще одно тематическое украшение велотрека — 15-метровый мурал "Велосипедист" на торце одного из старинных пятиэтажных домов (ул. Липинского, 13), построенного еще в конце XIX века. Он словно пытается заехать на велотрек на красном велобайке.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На ногах у мужчины спортивные синие кроссовки. Канадский художник Эммануэль Ярус (его автограф оставлен в нижнем правом углу панно) создал свое произведение в мае 2016 года, когда продолжалась активная фаза проводимых на велотреке ремонтно-восстановительных работ. Этот мурал интересен тем, что является автопортретом. Увы, вандалы разрисовали часть авторского автографа непонятными каракулями.

Бронзовый гонщик и велосипед из прошлого века

Совсем недавно велотрек украсила еще одна интересная изюминка — 20-я мини-скульптура познавательного проекта "Шукай". Она расположена на улице Липинского, 15, и посвящена, конечно же, велотреку.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Миниатюрного, мчащего на большой скорости по белоснежным перилам спортивного сооружения велосипедиста создал из бронзы скульптор Юрий Билявский. Если внимательно присмотреться к бронзовому изваянию — в нем можно узнать велогонщика первой половины ХХ века, одетого в футболку-безрукавку, короткие шорты, а на ногах у него спортивные гетры и легкие кроссовки.

Спасатели и женский университет с ликом покровительницы мудрости

Пройдя несколько десятков метров от велотрека, встречаем величественное желто-белое здание с колоннами и маскаронами. Выстроенное в 1912—1914 годах в стиле неоампир монументальное сооружение по проекту архитектора Александра Кобелева предназначалось для Высших женских курсов — учебного заведения, готовившего девушек к самостоятельной профессиональной деятельности.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве эти курсы были известны так же как "Женский университет Святой Ольги". Здесь училась знаменитая женщина-историк Наталья Полонская-Василенко. На центральном фронтоне здания "Женского университета" сохранился большой маскарон Афины Паллады — античной богини мудрости, тактики и покровительницы науки и искусств.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Теперь в этом доме под покровительством греческой богини размещается главный офис ГСЧС Украины.

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Мавка, живущая в дереве, и золотой фонтан

Напоследок пройдемся по уютному скверу имени советского летчика Валерия Чкалова. Здесь в тени зелени спряталась загадочная скульптура из дерева. Это Мавка — персонаж всем известной поэмы Леси Украинки "Лесная песня", которая из-за любви превратилась в вербу. Таинственная фигура представляет собой лицо девушки, загадочно выглядывающее из ствола полузасохшего дерева. Кстати, деревянные скульптуры в этом сквере были созданы с целью подлечить деревья.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Кроме Мавки, тут также размещались скульптуры "Крокодил" и "Стрекозы", но их убрали из-за ветхости. Пройдя по аллее немного вперед, попадаем под струи одного из знаменитых фонтанов Термена, установленного тут в 1900 году.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Он примечателен тем, что выкрашен в золотой цвет и возле него постоянно собираются уличные музыканты, которые играют вальсы Шопена и арии Моцарта. Словом, это вполне идеальное место для осенних прогулок и раздумий о жизни.

Ранее в Киеве Куреневский парк открылся после серьезной реконструкции. Ее проводили почти год – с осени 2018-го.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

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