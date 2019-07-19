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Прогулка по Киеву: ищем фонтаны-близнецы из разных веков

19 июля, 16:36

Рассматриваем в центре уникальные столетние фонтаны и их молодые копии

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве — несколько десятков фонтанов и появляются новые. На Владимирской горке недавно открыли фонтан, который по стилю и форме копирует известные старинные фонтаны Термена. Давайте вспомним, где их искать и чем они уникальны.  

Черный цветок возле "Золотых ворот"

Всего до сегодняшнего дня дожило пять больших и два малых чугунных фонтана, которые были отлиты больше ста лет назад, в далеких 1899—1901 годах, на киевском заводе Алексея Термена (отсюда и название). Многие из них до сих пор работают. 

Для начала отправимся к "Золотым воротам" и рассмотрим один из фонтанов в скверике рядом с ними.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Массивный, немного напоминающий гигантский черный цветок. Сейчас он служит просто украшением. Но не все знают, что на рубеже XIX—XX фонтаны в Киеве были частью городской системы водопровода и воду из них разрешено было пить и набирать всем желающим.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Бронзовый переселенец в сквере на улице Гончара

Еще один фонтан рассмотрим в сквере им. Чкалова на ул. Гончара. Сюда он был перенесен в 20-х годах прошлого века с Софийской площади. Это брат-близнец золотоворотского фонтана.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Правда, и у близнецов можно найти хоть и маленькие, но отличия. Этот фонтан выкрасили в бронзовый цвет. А вот в остальном все идентично. Та же большая чаша, подножие которой украшают четыре львиные головы.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

А под ней — маскароны в виде мужских голов, из ртов которых льется вода. На ножке, поддерживающей чашу можно увидеть дату изготовления конструкции — 1900 год, а также название завода.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Возможно, именно благодаря этой надписи фонтаны получили свое имя, а не называются в честь разработавшего их проекты архитектора Александра Шиле. Еще три таких же фонтана ищем на площади Ивана Франко, в Мариинском и Крещатом парках.

Малые фонтаны с таинственными женщинами

Двумя малыми фонтанами Термена любуемся в "Полицейском садике" на пересечении ул. Федорова и Б. Васильковской и в сквере возле Михайловской площади.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Хотя признаем, по последнему адресу он выглядит обшарпанным. Видно, что давно не приводили в порядок. Эти фонтаны отличаются от своих "больших братьев" не только меньшим размером. Форма ножки и чаши у них тоже немного другая, разный и декор. Тут мы видим не только мужские головы, но задумчивые женские лица.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Самый миниатюрный, но с монетками

Есть в столице и совсем крошечный фонтан Термена размером всего в несколько десятков сантиметров. Конечно же, он не старинный — скульптура появилась только в прошлом году. Установили ее на фасаде здания по ул. Владимирской, 40/2.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Скульптор Сергей Галенко работал над созданием миниатюрной бронзовой копии полгода — важно было максимально воссоздать все декоративные элементы. Водички, конечно же, здесь нет. Но интересно, что в маленьком фонтанчике люди также оставляют монетки, как и в больших. Как известно, такого обычая придерживаются гости города, которые мечтают снова побывать в Киеве.

Ищем отличия в парке на Владимирской горке

А теперь вернемся на Владимирскую горку и детальнее рассмотрим новый фонтан "а-ля Термен". Возле него многолюдно, и отдыхающим он нравится. По размерам и форме — практически полное совпадение со старинными фонтанами.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Большая чаша воссоздана очень детально, а вот ножка без декора, и на ней присутствуют гранитные элементы. Зато бассейн вокруг фонтана украсили бронзовыми скульптурами рыб с причудливыми хвостами, из ртов которых вырываются струи воды.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Ранее на площади перед Киевским Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры и модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике, сообщили в КГГА.

Новости "Сегодня" также писали, что в конце апреля забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начал уже с 1 мая.

Отметим, что в Риме турист решил собрать монетки с дна фонтана:


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Тег Киев, фонтан, прогулка по Киеву

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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