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Прогулка по Киеву: ищем сквер с каменными скульптурами и деревья с именами на улице Героев Обороны

Сегодня, 09:56

Также рассматриваем уникальные университетские здания и вспоминаем погибших

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Многие считают, что самые интересные городские достопримечательности находятся на центральных улицах столицы. Но мы уверены, не менее уникальные места есть и на окраинах. Отправимся сегодня на улицу Героев Обороны на границе с Национальным природным парком "Голосеевский" и посмотрим, чем она нас удивит.

Учебные корпуса в стиле украинского барокко

Начнем с архитектуры. Улицу украшают несколько разноцветных зданий, построенных в 20—30-е годы ХХ века в стиле украинского барокко по проектам архитектора Дмитрия Дяченко (он, к слову, впоследствии был обвинен в национализме и погиб в лагере НКВД). Сегодня это корпуса Нацуниверситета биоресурсов и природопользования, которые по старинке многие киевляне называют зданиями бывшей сельхозакадемии. №17 — с бледно-зеленым фасадом и охранной табличкой, извещающей о том, что это памятник архитектуры.

Фото: Г.Салай, "Сегодня"

На стене другого корпуса (№15) установлен мемориальный знак о том, что здесь в 1941 году располагался штаб истребительного батальона преподавателей и студентов. Кстати, в 2013 году в нем произошел сильнейший пожар, но сегодня об этом ничего не напоминает. Привлекает внимание и яркий голубой фасад с белоснежным декором здания №13. 

Фото: Г.Салай, "Сегодня"

Мемориал в честь студентов и преподавателей

Вблизи учебных корпусов, возле которых мы сегодня так комфортно гуляем, во время Второй мировой войны проходила линия обороны Киева. Противостояли оккупантам, в том числе, преподаватели и студенты. На пересечении улиц Героев Обороны и Генерала Родимцева в 1979 году был открыт мемориальный комплекс воинам, погибшим в 1941—1945 годах. Здесь находится братская могила, а в центре мемориала установлена бронзовая фигура молодого солдата с винтовкой, прижимающего к груди колоски. На прямоугольной серой стеле при входе на территорию комплекса сегодня читаем новую, современную надпись "Вічна слава Україні. Вічна слава героям".

Фото: Г.Салай, "Сегодня"

Уникальные деревья: древние и молодые

На улице Героев Обороны есть и величественные памятники природы. К примеру, недалеко от входа в четвертый учебный корпус НУБИП (№13) красуется настоящий великан — дуб Витовта, названный, вероятно, по имени известного литовского князя. Дереву уже исполнилось около 300 лет. Под охрану он был взят в 2011 году. А возле первого корпуса (ул. Генерала Родимцева, 19) ищем 300-летние дубы Петра Могилы и дубы Экзюпери, высаженные по примерным подсчетам 400—450 лет назад. Но есть и молоденькие уникальные экземпляры. Так, на одной из лужаек возле здания №15 мы обнаружили небольшой дубок — худенький и всего около 1,5 метра высотой. Как гласит табличка, это потомок 700-летнего Запорожского дуба, высаженный в 2013 году.

Фото: Г.Салай, "Сегодня"

Изучаем фамилии выдающихся ученых

В 2015 году на улице Героев Обороны появилась Аллея славы. Здесь, на невысоких постаментах, установлены больше десятка серебристых бюстов выдающихся ученых. Открывает ее Николай Чирвинский, основоположник зоотехнической науки в Украине. Увековечили здесь память первого ректора Украинской сельскохозяйственной академии Павла Пшеничного, основоположника земледельческой механики Петра Василенко, фитопатолога Владимира Пересыпкина и других. Каждый год Аллея немного увеличивается — здесь появляются новые памятники.

Фото: Г.Салай, "Сегодня"

Оригинальные скульптуры в сквере

А теперь можно и немного отдохнуть в уютном сквере с оригинальными каменными скульптурами напротив десятого корпуса (№11). Оформлять его помогал Виталий Рожик, известный скульптор из Коростышева. Напомним, он также создал "нашумевший" памятник братьям Кличко, где они изображены в полуобнаженном виде. Впрочем, в нашем сквере ничего провокационного нет. Вот скульптура, напоминающая мудрую сову в шапке магистра.

Фото: Г.Салай, "Сегодня"

Чуть дальше — "влюбленные тучки". Отличное место, чтобы расслабиться после прогулки.

Фото: Г.Салай, "Сегодня"

Отметим, ранее мы подробно писали о том, что ботаническом саду НУБиП в Голосеево можно и природой насладиться, и интересные объекты посмотреть.

Напомним, ранее на столичном Подоле, на углу Андреевского спуска и Боричева Тока, открыли памятник выдающемуся артисту ХХ века, уроженцу Киева Александру Вертинскому. Мы предлагали прогуляться по нескольким адресам, где прошло его детство и юность.

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Тег Киев, парк, прогулка по Киеву

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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