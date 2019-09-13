Прогулка по Киеву: любуемся осенью в обновленном парке "Владимирская горка"

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Владимирская горка — одно из самых уютных и интересных мест в центре Киева с огромным количеством достопримечательностей. После реконструкции, которая продолжалась два года, здесь стало еще комфортнее. Сегодня предлагаем снова здесь прогуляться, детально рассмотреть старые памятники и изучить новые.

Смотрящий за Киевом и беседки-долгожители

В первую очередь отдадим дань "хранителю" парка — князю Владимиру, который с 20-метровой высоты рассматривает современный Киев. Памятник ему появился здесь в далеком 1853 году. Это старейший скульптурный монумент Киева и один из самых величественных. Торжественно открывали памятник как раз осенью, так что время для прогулки мы выбрали как раз подходящее.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Есть на территории парка и еще два старинных объекта. Это маленькая ажурная Кокоревская беседка, сестра-близнец которой находится на Андреевском спуске. И более крупная и строгая беседка на верхней площадке Владимирской горки. Обе были возведены в XIX веке, но и сегодня смотрятся неплохо.

Каменные скульптуры в подарок для города

Рассмотрим оригинальные каменные изваяния, которые расположены в парке недалеко от станции фуникулера и задней стены Михайловского монастыря. Табличек с информацией о них рядом нет — ни названий, ни авторов. Только на одной из странных скульптур можно разобрать надпись "Сизиф".

Эти работы появились на Владимирской горке 30 лет назад, в 1988 году, когда в городе проводился Всесоюзный симпозиум скульптуры, посвященный 1000-летию Крещения Руси. Создавали работы разные скульпторы из 15 республик СССР. Так появились каменные композиции "Материнство", "Память", "Ветер", "Песня" и другие.

Изучаем флору: райские яблоки и кислый кизил

Внимание на Владимирской горке привлекают не только памятники и скульптуры. Это место еще и прекрасный сад.

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/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Во время прогулки мы увидели рябину причудливой формы, возле которой получатся необычные фото. А вот несколько яблонь, на которых доспевают ароматные райские яблочки, — насладимся невероятным ароматом. Чуть дальше — куст шиповника с ярко-оранжевыми ягодами. Нашли мы в парке даже такую экзотику, как кизил: огромное дерево покрыто красными плодами.

Рыбки на фонтане и новые часики

Совсем недавно в парке появилась еще одна достопримечательность — новый фонтан. По стилю он напоминает знаменитые старинные киевские фонтаны Термена.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Если любите отдыхать, слушая журчание воды, и рассматривать маленькие радуги от брызг, поспешите, пока еще тепло и сезон фонтанов не окончен. Не забудьте рассмотреть интересный декор сооружения. Бортики бассейна украшены сказочными золотыми рыбками.

Оглянемся и по сторонам. Возле фонтана установили большие парковые часы с римским циферблатом. Получилось отличное место, чтобы назначать свидания и нетерпеливо следить, как бегут секунды до долгожданной встречи.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Поэтические лавки и полет мысли

Напоследок побываем у самой белоснежной киевской скульптуры.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Это памятник в честь поэта Данте Алигьери, который установили в 2015 года позади Украинского дома. А выполнен он из белого мрамора, который добывают только в Италии. Рядом с Данте сидит его верный спутник орел. Есть мнение, что он символизирует полет духа и мысли, другие утверждают, что это символ величия. Как бы там ни было, памятник никого не оставляет равнодушным. Нравятся всем и оригинальные, похожие на облака лавочки, которые стоят рядом с ним.

Ранее в Киеве Куреневский парк открылся после серьезной реконструкции. Ее проводили почти год – с осени 2018-го.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

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