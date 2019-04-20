Прогулка по Киеву: секреты древней улицы

На улице Ярославов Вал ищем новые скульптуры, горный пейзаж, читаем стихи на перилах и отдыхаем на необычной лавочке

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

Улица Ярославов Вал — одна из самых старых и удивительных в Киеве. Что ни шаг — то памятник архитектуры. Замок барона, Караимская кенасса, старинные особняки и бывшие доходные дома. Здесь в разное время жили такие известные личности, как писательница Леся Украинка, архитектор Владимир Николаев, академик Николай Стражеско и профессор Василий Образцов. Об архитектуре Ярославова Вала знают многие, а мы сегодня во время прогулки предлагаем обратить внимание и на другие, малозаметные изюминки улицы.

Новое место для "Золотых ворот" и чудо-техника

За последний месяц тут появились сразу две новые достопримечательности. Это мини-скульптурки проекта "Шукай". Стену дома № 21/20-а украсили крохотные бронзовые "Золотые ворота".

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

А фасад вплотную примыкающего здания №23, "Киевский компьютер", это "памятник" первой малой электронно-вычислительной машине, созданной в столице в Институте электротехники под руководством академика Сергея Лебедева. Только присматривайтесь повнимательнее, скульптуры очень маленькие, легко пропустить.

Горный пейзаж и причудливые животные

Как известно, все самое интересное часто находится не на всеобщем обозрении, а скрыто от посторонних глаз. Поэтому и мы не просто гуляем по центральным тротуарам улицы, а обязательно заглядываем в подворотни. Для начала свернем в арку между домами №16 и №18. Ее стены украшают два симпатичных, но совершенно разных по тематике граффити. С одной стороны видим испанский бар, где звучит гитара, а пары исполняют страстный танец. На другой стене — причудливых мир со странными рыбами и растениями.

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

В арке дома №33 "живут" яркие птицы туканы, а на стене здания №19 изображен рассвет над горами и озером, которым любуется одинокий путник с рюкзаком на спине. Насладимся прекрасным видом и мы.

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

Необычные очки, на которые можно садиться

Передохнуть во время прогулки по ул. Ярославов Вал можно на креативной арт-лавочке в виде огромных очков, которая установлена возле дома №11. Ранее оправа была тигрового цвета, а сиденье украшали страницы из старых советских газет. Но сейчас лавочка преобразилась — очки покраснели, изменились и надписи.

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

Кстати, не так давно по соседству, возле дома №9, была установлена другая арт-скамейка из гигантских цветных карандашей, но, увы, она со своего привычного места куда-то исчезла.

Уникальные "Теплые перила" со стихами

Ненадолго свернем с ул. Ярославов Вал на ул. Ивана Франко. Далеко идти не нужно. В самом ее начале, по нечетной стороне, установлены единственные в Киеве "теплые перила", да еще и литературные. Присмотритесь внимательнее. На стальном поручне длиной больше сотни метров лазером выгравированы строчки стихов украинских поэтов — Софии Андрухович, Дзвинки Матияш, Тани Малярчук и других. К примеру, такие: "Поручень стає опорою тоді, коли слизько і сходинки заметені снігом. За нього можна триматися навіть без рукавички. Поручень теплий, він зберігає тепло численних рук, що трималися за нього. Тут залишиться також тепло моєї руки". Идея установки такой конструкции несколько лет назад пришла в голову польской художнице Эльжбете Яблонской. Планировали также, что в холодное время года поручень будет подогреваться с помощью электричества.

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

Сейчас же он холодный, но слова действительно согревают.

Старинный "дом с хлебной лавкой" требует срочного ремонта

Напоследок проведаем одно из самых старых зданий улицы под №27, известное как "Дом с хлебной лавкой", хотя хлеб, конечно же, здесь уже давно не продают. Небольшой двухэтажный нежилой домик с мансардой, построенный в позапрошлом веке, заметно выделяется среди другой архитектуры улицы. Здесь упомянем, что зданий, построенных в таком стиле, в Киеве почти не осталось. Несмотря на то, что это памятник, который находится под охраной, выглядит он сегодня неприглядно.

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

Фасад практически полностью разрисован "каракулями", увешан кондиционерами, крыша над дверью сломана. Очень хотелось бы, чтобы об уникальном доме кто-то позаботился. Напомним, на ул. Ярославов Вал разрушается и еще один памятник архитектуры — "Дом Сикорского" (№15-б).

Напомним, ранее мы писали, какие можно найти интересные объекты на улице Омеляновича-Павленко на столичном Печерске.

Также читайте о секретах центральной улицы Киева и уникальности ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования на улице Генерала Родимцева, 2, в Голосеево.

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