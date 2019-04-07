Прогулка по Киеву: секреты и уникальность ботсада в Голосеево

В ботаническом саду НУБиП можно и природой насладиться, и интересные объекты посмотреть

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Прогулка по Киеву: секреты и уникальность ботсада в Голосеево Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9a7/378/5ca9a73782606.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9a7/378/5ca9a73782606.jpg 2019-04-07T11:03:00+03:00 Другие новости В ботаническом саду НУБиП можно и природой насладиться, и интересные объекты посмотреть

Апрель — замечательное время, когда распускаются цветы и на деревьях появляется первая листва. Сегодня предлагаем отправиться на прогулку в удивительное место, где не только можно наслаждаться природой, но и увидеть немало интересных объектов. Это ботанический сад Национального университета биоресурсов и природопользования на улице Генерала Родимцева, 2, в Голосеево.

Бродим по уютным аллеям ботанического сада

Он не такой известный, как ботсады на Печерске или возле метро "Университет", но мы вам докажем, что его обделяют вниманием незаслуженно.

Ботсад НУБИП был основан почти сто лет назад, в 1928 году. Его площадь составляет 53 га. В последние годы он был реконструирован, и сейчас здесь очень уютно. Побродим по аллеям среди деревьев, рассмотрим крохотные мостики и водоемы.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Знакомимся с флорой из разных уголков мира

В ботаническом саду растут сотни видов деревьев и кустарников, трав из разных уголков мира. Есть экземпляры, прожившие не одну сотню лет. Но не волнуйтесь, что не распознаете какое-либо экзотическое растение. Возле многих установлены специальные небольшие информационные таблички.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Готовьтесь, что названия вас точно удивят: кирказон маньчжурский, псевдотсуга Мензиса, мушмула обычная... Есть и знакомые нам виды. К примеру, сосна кедровая или рябина лекарственная, барбарис и сирень. А вот оригинальная калина боднантенская, на которой уже начали распускаться нежно розовые соцветия. Одним словом, изучать можно хоть целый день.

Пока еще в ботсаду можно увидеть и первоцветы — голубые пролески и бархатную сон-траву, а вскоре его украсят и другие цветы.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Кстати, в этом году в ботсаду собираются высадить самую большую галерею магнолий, где будут представлены все сорта этого дерева. Правда, цвести они начнут позже.



Cкульптуры: звери и мифические персонажи

С недавних пор ботсад НУБИП стал еще и парком скульптур. Они здесь установлены на каждом шагу.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Кажется, что спрятались за каждым кустиком и деревом. Многие скульптуры вырезаны из дерева. Вот целая аллея с лесными жителями: медведи, кабанчик, бобер, рысь и лисички, олени, совы. Чуть дальше — деревянные скульптуры, напоминающие древних идолов и мифологических существ.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Другие арт-объекты сделаны из бетона: ворон, сидящий на лавочке, шустрая белка, мальчик-рыбак с уловом.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Учебные пособия под открытым небом

Не забываем, что ботсад находится в ведении университета, а значит — здесь можно еще и многому научиться (так что берите с собой детей, не пожалеете). На стендах читаем информацию о краснокнижных растениях, грибах, насекомых, птицах и животных, о том, как выглядят листья и хвоя деревьев Украины.

Разыскали мы и площадку для проведения лабораторных и практических занятий. Здесь можно узнать о структуре лесного фонда страны, изучить, как определяется возраст дерева. На срезанном стволе дуба, к примеру, показано, каким он был, когда создавался ботанический сад и когда Украина получила независимость.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Отдохнуть и "поймать" счастье за хвост

На территории ботанического сада есть много оригинально оформленных мест, где можно присесть и отдохнуть. То тут, то там среди тропинок стоят деревянные беседки (можно и от дождика спрятаться). Мы же сегодня выберем зеленую поляну с деревянным домиком, возле которого расположились каменный ручей и фонтанчик.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Рядом с домиком установлены лавки, украшенные фигурами птиц. На одной из низ — сова, известный символ мудрости. На другой — жар-птица, приносящая, по легенде, счастье. Чего вам не хватает в жизни, на такую и присаживайтесь.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Кстати, вход в ботанический сад пока еще бесплатный (в будущем, возможно, это изменится). Также обратите внимание, что он не круглосуточно открыт для посетителей, а работает по строгому графику: всех желающих здесь ждут в будние дни до 17:30. Так что отпрашивайтесь с работы пораньше — и вперед.

Напомним, ранее мы писали, какие можно найти интересные объекты на улице Омеляновича-Павленко на столичном Печерске.

Также читайте о секретах центральной улицы Киева.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Прогулка по Киеву: секреты и уникальность ботсада в Голосеево". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.