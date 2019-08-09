Прогулка по Киеву: ТОП мест, которые нужно посмотреть на малоизвестной Шулявке

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Изучать малоизвестные уголки города порой бывает интереснее, чем любоваться знаменитыми достопримечательностями. Сегодня предлагаем устроить небольшую прогулку недалеко от станции метро "Шулявская".

Гигантская гривня, исполняющая желания

Три месяца назад напротив главного корпуса Киевского национального экономического университета по адресу проспект Победы, 54/1, появился первый в Киеве памятник украинской национальной валюте. "Гривня всемогущая" — так называется новый арт-объект. О могуществе, конечно, пока можно крепко поспорить, но надеяться на перемены никто не мешает.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Перед нами монета номиналом 1 гривня старого образца с веточками калины. Но ее размеры в человеческий рост впечатляют. Несмотря на юный возраст памятника, для него уже по традиции придумали пару легенд. Студентам перед зачетами и экзаменами советуют дотронуться к гривне — тогда увеличиваются шансы получить высокие баллы (хотя все-таки лучше основательно готовиться). А тем, кто хочет разбогатеть, советуют загадывать желание и делать фото на фоне памятника.

Здание с колоннами, серпом и молотом

А теперь рассмотрим здание главного корпуса КНЭУ. Внушительное — с шестью огромными массивными серыми колоннами при входе.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Строилось оно в 50-е годы прошлого века. Интересно, что в тот же период, в 1956 году, этот вуз окончил известный экономист Вадим Гетьман, имя которого университет носит с 2005 года и до сегодня. Кстати, само учебное учреждение намного старше — в 2016 году отмечали его 110-летие. Правда, название за свою историю оно меняло не раз.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня Реклама

Внешний вид главного корпуса с момента постройки особо не изменился, если не считать пластиковые окна и кондиционеры. Фронтон до сих пор "украшает" советский герб — серп и молот. А вот территория вокруг преобразилась: в 50-е годы этот участок проспекта, который тогда назывался Брест-Литовским, был более пустынным. Такой плотной застройки, как сегодня, здесь не было.

Подвиг: украинский флаг вместо советского

С главным корпусом университета связана и интересная патриотическая история. В ночь на 1 мая 1966 года, накануне массовой демонстрации, советский красный флаг, развевающийся над зданием, был срезан. А вместо него появился сине-желтый, с черным трезубцем посредине и надписью от руки "Ще не вмерла Україна. Ще її не вбито". Совершили такой дерзкий поступок двое молодых людей — студент вуза Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса, а пошили флаг самостоятельно, из двух женских шарфиков. Через девять месяцев оба парня были вычислены и осуждены на несколько лет тюрьмы. Реабилитировали их уже после развала СССР. А о том событии сегодня нам напоминает небольшая мемориальная табличка на стене здания.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Необычная школа и память об ученых

По соседству, на небольшой улице Нестерова, тоже можно увидеть несколько интересных объектов. Бросается в глаза здание под №4 со стенами персикового цвета, портиком и белыми колоннами. Возведено оно было в 1955 году, и это была первая в Украине общеобразовательная школа, построенная из крупных шлакобетонных блоков весом до 3 тонн. Сейчас здесь размещается редакция парламентской газеты "Голос Украины".

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Через дорогу расположен Институт механики НАН Украины (№3). Это здание ничем не примечательно, но при входе можем увидеть две мемориальные доски в память об ученых Гурии Савине и Анатолии Коваленко.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Мемориал: Тысячи жизней за победу

Завершаем нашу экскурсию у военного мемориала на углу проспекта Победы и ул. Нестерова. Знаменитый танк Т-34 в память о воинах-танкистах, которые освобождали столицу от оккупантов в 1943 году, вот уже более 50 лет занимает здесь свое почетное место.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Напомним, что боевая машина в 1968 году заехала на высокий постамент своим ходом с полным экипажем на борту.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За памятником установлены стелы в честь городов-героев с военными фотографиями и короткими рассказами об их освобождении.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Отдельная, конечно же, посвящена нашей столице, которая получила звание города-героя в 1965 году. На табличке указано, что оккупация Киева продолжалась 778 дней, а освобожден он был войсками генерала Ватутина. К сожалению, не упоминается о том, что, по неофициальным данным, тогда погибло более 200 тысяч человек.

Ранее мы писали, что о Куреневском парке, который не так давно открылся после глобальной реконструкции.

Также читайте о красивых фонтанах, которые можно найти в каждом районе столицы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама