Прогулка по Киеву: ТОП ярких и необычных локаций Политеха

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Новый учебный год — через две недели, и сегодняшнюю прогулку мы посвятим знаниям. Не волнуйтесь, учить ничего не нужно — побродим по территории Национального технического университета "КПИ", рассмотрим необычные граффити, муралы и "проведаем" известных людей, памятники которым здесь установлены. Кстати, 31 августа вуз отмечает день рождения — ему исполняется 121 год!

Первый в Украине: идем в гости к мудрому философу и мыслителю

Для начала оправимся на Площадь знаний к философу и мыслителю Конфуцию. Это первый памятник, посвященный ему, в Украине. Его установили год назад, хотя кажется, что он стоит здесь уже 100 лет. Создали бронзовый монумент высотою 3,5 метров скульпторы Николай Зноба и Вероника Дирова.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Стальной "Прометей", который собирает энергию солнца

В нескольких метрах от Конфуция установлена еще одна необычная скульптура. Называется она "Новый Прометей" и от других местных достопримечательностей заметно отличается. Это стела из нержавеющей стали высотой 8 метров. Вблизи мы видим лишь длинные трубы, а вот если сделать несколько шагов назад — вырисовывается человеческий силуэт. Это и есть "Прометей". Руками он тянется к символическому солнцу (устройство с солнечными батареями). Изюминка скульптуры в том, что она пытается раздавать бесплатный Wi-Fi. Древний Прометей из мифов передал людям огонь, а новый — обеспечивает их "энергией для мыслей".

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Портрет Эйнштейна с трубкой и люди-протоны

Территория КПИ — это еще и огромная галерея ярких рисунков. На стене корпуса №7 рассматриваем мурал "Взросление", посвященный академику Сергею Королеву. Чуть левее, за углом, любуемся оригинальными портретами философа Григория Сковороды.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Рядом — абстрактное граффити, в создании которого принимали участие дети. Самый большой мурал украшает фасад здания Центра культуры и искусств КПИ. Тут изображены стремительно бегущие навстречу друг другу люди. Немногие знают, что таким необычным способом канадский художник Аарон Ли Хилл изобразил протоны, которые движутся с огромной скоростью, а при их столкновении высвобождается энергия. На улице Политехнической на невысокой, но длинной подпорной стене нарисовано несколько десятков миниатюрных граффити. Каждое из них символизирует тот или иной факультет вуза. К примеру, рисунок физмата — это портрет Эйнштейна с формулами.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Поэтесса, академики и вожделенная "шара"

О монументе Сикорскому, возле которого установлен настоящий вертолет, наверняка знают почти все. Уделим больше внимания другим. Рядом есть памятник еще одному авиаконструктору, пилоту Константину Калинину.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня В тренде Русский самолет-шпион над США и прощание с all inclusive : главные события недели

Чуть дальше — памятник Евгению Патону, возле которого шумит небольшой фонтанчик.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Только успевай оглядываться — на аллеях то тут, то там увековечены выдающиеся деятели науки, имена которых связаны с вузом. Не забудем побывать и на знаменитой "Поляне", где сидит на лавочке поэтесса Елена Телига. Там же зазываем "шару" на будущие зачеты и экзамены у символического памятника.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Дерево с домиком и разными животными

Рядом с футбольным стадионом во дворе дома №7 на ул. Янгеля есть чудо-дерево. Высокий засохший ствол превращен в милый арт-объект. На самой верхушке стоит небольшой домик, возле которого малюсенький гномик держит табличку со словом Welcome. На срезах, где раньше были толстые ветви, умостились разные животные. Попробуйте найти и сосчитать всех. Вон скульптура спящей кошечки. Чуть ниже ползет улитка и прыгает зайчик, а немного в сторонке сидит лисичка.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

На территории КПИ раньше можно было увидеть еще одну оригинальную скульптуру из старого дерева "Ступени познания" (стопка книг с шапкой магистра и галстуком на самой верхушке). Увы, ее убрали.

Ранее мы писали о топовых местах на малоизвестной столичной Шулявке, которые стоит посетить.

Напомним и о Куреневском парке, который не так давно открылся после глобальной реконструкции.

Также читайте о красивых фонтанах, которые можно найти в каждом районе столицы.

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