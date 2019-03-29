Прогулка по Киеву Вертинского: ищем новый памятник и места его детства

Спустя десятилетия артист снова на родине

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Прогулка по Киеву Вертинского: ищем новый памятник и места его детства Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/48b/916/5c948b916525d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/48b/916/5c948b916525d.jpg 2019-03-29T17:12:00+02:00 Другие новости Спустя десятилетия артист снова на родине

На прошлой неделе на Подоле, на углу Андреевского спуска и Боричева Тока, открыли памятник выдающемуся артисту ХХ века, уроженцу Киева Александру Вертинскому. Предлагаем прогуляться по нескольким адресам, где прошло его детство и юность.

Печальный Пьеро и выставка на Андреевском

Памятник торжественно презентовали 21 марта, в день рождения Вертинского, — в этом году ему исполнилось бы 130 лет. Скульптор Борис Довгань изобразил артиста в его знаменитом образе печального Пьеро.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Хотите узнать малоизвестные факты о жизни и творчестве Вертинского, увидеть старые фото и архивные материалы? Тогда загляните в Музей одной улицы (Андреевский спуск, 2-б, работает ежедневно, с 12:00 до 19:00) — здесь проходит посвященная ему выставка.

"Александр Вертинский начинал свою творческую деятельность в Киеве, где родился и который всегда обожал. Здесь он впервые вышел на сцену, стал писать и печататься, отсюда был вынужден эмигрировать и сюда все время мечтал вернуться", — говорят в музее.

Старинное здание с аркой и необычной нишей

А теперь отправимся на улицу Владимирскую. Здесь, в доме под №43, Александр Вертинский родился и провел первые годы жизни, пока были живы его родители.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Об этом нам сегодня напоминает установленная на стене фасада мемориальная доска с портретом актера.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Необычное здание, с аркой и полукруглой нишей по центру, в которой расположены балконы, было построено в 1888 году по проекту архитектора Владимира Николаева. Раньше в нем также размещалась редакция газеты "Киевское слово". Сейчас это памятник архитектуры, который находится под охраной государства.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Место, где родился знаменитый стих о Киеве

Пройдем несколько десятков шагов к зданию №39/24 на углу улиц Владимирской и Прорезной с фасадом красного цвета и белыми скульптурами.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

У него тоже очень богатая история. Большинству киевлян оно известно как "доходный дом Сироткина". Начинали возводить это здание по заказу Петра Григоровича-Барского, который хотел построить самый высокий и роскошный доходный дом в Киеве. Но денег у него не хватило, и недостроенное здание выкупил владелец свечного завода на Подоле Александр Сироткин.

А при чем же здесь Вертинский? Во времена советской власти в здании размещался ресторан "Лейпциг". Именно в нем Александр Николаевич придумал слова своего знаменитого стиха о столице: "Киев — родина нежная, звучавшая мне во сне, юность моя мятежная, наконец ты вернулась мне!". А записал произведение, как говорят, на обратной стороне ресторанного счета.

Две первые гимназии подростка Вертинского

В десять лет Александр Вертинский поступил в престижную Первую киевскую гимназию, получив на экзамене самую высокую оценку. Впрочем, проучился здесь недолго — был исключен за неуспеваемость и плохое поведение. Сейчас в здании №14 по бульвару Шевченко, где располагалось учебное заведение, находится желтый корпус Национального университета имени Шевченко.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

После было обучение в четвертой киевской гимназии, низшей по рангу (нынешний адрес — улица Большая Васильковская, 96). Но и здесь Вертинский долго не продержался. Здание с желтым фасадом, построенное в конце ХІХ века, сегодня занимает военная часть СБУ.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Оба дома теперь являются памятниками архитектуры.

Непризнанный статист в знаменитом театре

С именем Александра Вертинского связано и здание нынешнего Национального академического театра им. Франко (площадь Франко, 3). На рубеже ХІХ—ХХ веков здесь находился театр Соловцова, один из выдающихся в городе.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Здесь Вертинский некоторое время играл на любительской сцене и был статистом (исполнитель второстепенной роли без слов). Из театра его также с треском выгнали, и он на прощание прихватил с собой театральный бинокль, открутив его от кресла. Через три десятка лет, в 1945 году, он вернулся на сцену в этом здании уже известным.

Кстати, своей "актерской колыбелью" артист называл совсем другое место — "Контрактовый зал" на Подоле, где устраивались любительские спектакли, в которых могли принять участие все желающие.

Ранее сообщалось, что в Киеве 19 марта открыли тринадцатую мини-скульптуру из проекта "Шукай!". На фасаде здания по улице Ярославов Вал, 23 появился бронзовый киевский компьютер. Работу создала из бронзы скульптор Дарья Волк.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.

Напомним, что не так давно во Львове снесли Монумент славы воинам СССР.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.