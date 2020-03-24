Прокурора Киева, который вернулся на работу после люстрации, сняли с должности

Востановленный в судебном порядке в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев, который вернулся к исполнению обязанностей 10 марта, снят с должности. Об этом сообщает издание "Слідство.Інфо", ссылаясь на генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Она уточнила, что на данный момент приказ о назначении Юлдашева прокурором Киева отменен, однако пока что он остается работать в структуре. При этом, кадровый вопрос по нему будет в течение месяца определять временно исполняющий обязанности прокурора Киева.

Вместе с тем, Венедиктова добавила, что руководить столичной прокуратурой будет "поднявшийся по иерархии" человек. На данный момент должность первого прокурора Киева занимает Евгений Стояновский.

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Напомним, что в 2015 году Юлдашев был уволен из прокуратуры Киева согласно закону "Об очищении власти". В конце февраля этого года Днепровский окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Юлдашева, и его восстановили в должности прокурора Киева.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников. Изменения в закон об очищении власти касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014-го по май 2019 года.

Такая инициатива была встречена в штыки не только в Украине, но и на Западе. В G7 сделали заявление по новой люстрации от Зеленского. Дипломаты "Большой семерки" раскритиковали идею президента и сравнили ее с люстрацией в 2014 году.

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