Проспект Бандеры декоммунизировали дважды: что нужно знать о переименованиях в Киеве

Киевский админсуд отменил решение о переименовании двух столичных проспектов

Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня".

25 июня в Киеве суд вернул проспектам Бандеры и Шухевича старые названия – столичная Фемида частично удовлетворила исковые требования и отменила решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Об этом написал в Facebook директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Полный текст с мотивацией будет через 5 дней. Получим полный текст, будем подавать апелляцию. Борьба продолжается", – говорится в сообщении.

Среди истцов значится народный депутат Ирина Бережная, как известно, погибшая в Хорватии в 2017 году. А в процессе участвовала также мать Ирины Елена Бережная.

"Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья, преследовавшая майдановцев, отменила решение Киевсовета. У истцов, российской агентуры во главе с гаспажой Бережной, была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесение очередного позорного решения", – написал в Facebook директор Украинских студий стратегических исследований Юрий Сиротюк.

Уже в среду, 26 июня стало известно, что в Киеве подадут апелляцию на это решение. Так, Киеврада обратится с апелляцией на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение столичных депутатов о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом на своей странице в сети Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина. И, во-вторых на следующей сессии Киеврады мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", – заявил Кличко.

В свою очередь, в Окружном административном суде Киева разъяснили , почему отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве. Считают, что для новых названий было мало оснований.

"В частности, суд удовлетворил частично иск ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистское правозащитная лига" к Киевскому городскому совету и признал противоправным и отменил соответствующие переименования. Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений", – сообщают в суде.

Также отмечают, что при рассмотрении указанного дела принято во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования. Мол, Киеврада не учла их во время принятия решения по изменению названия проспектов.

Дважды декоммунизированный

Один из двух десятков Московских проспектов на карте постсоветского пространства (причем два из них приходятся на Украину), киевская улица Красноказачья возникла в 1961 году в результате объединения нескольких улиц на границах Куреневки, Петровки и Оболони. В 1976 году расширенная до проспекта Краснокозачья получает новое имя – Красных казаков, а в 2004 году переименовывается в Московский проспект.

Если харьковский Московский проспект по-прежнему носит свое оригинальное название, то столичный Московский проспект стал проспектом Бандеры в июне 2016 года, когда на очередном пленарном заседании Киевского городского совета от 7 июня депутаты приняли решение о переименовании 5 улиц, переулка и проспекта, названия которых связаны с коммунистическим тоталитарным режимом. Хотя нельзя не отметить, что название Московского проспекта связано с Московским мостом, а от "коммунистического" названия Красных казаков проспект избавился, как мы уже писали, еще за 12 лет до исторического заседания Киевсовета.

Помимо Московского проспекта, под раздачу попали также улица Баумана, улица Суворова и оба Кутузова – переулок и улица. Окончательно новые названия были утверждены 9 августа 2016 года.

Шутка истории

Проспект генерала Ватутина в Днепровском районе возник на карте Киева в 1975 году – и тогда же получил свое название в честь советского военачальника Николая Ватутина. С 1943 года генерал командовал войсками Первого украинского фронта, под его руководством был освобожден в ноябре 1943 года Киев.

Цена освобождения Киева была кровавой – разные источники называют от 380 до 417 тысяч убитых советских солдат. Ответственность за такие высокие потери принято возлагать на верхушку командования Первым украинским фронтом, которая во что бы то ни стало хотела преподнести Сталину подарок к очередной годовщине 7 ноября – освободить под важную дату первый крупный город из оккупированных нацистами на территории СССР.

Сам генерал был смертельно ранен 29 февраля 1944 года в Ровенской области. По официальной версии, его автомобиль обстреляли нацисты. По другой версии, изложенной в мемуарах маршала Жукова – отряд Украинской повстанческой армии. Если версия советского маршала соответствует истине, как тут не вспомнить расхожий тезис о том, что история любит пошутить.

Через семь десятков лет после смерти генерала, в декабре 2016 года, проект решения о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича – в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича, успешно прошел общественные обсуждения. И хотя противников было довольно много (55%, или 3165 голосов "за", и 45%, или 2627 голосов "против"), уже 22 декабря 2016-го фракция ВО "Свобода" вынесла на сессию Киеврады вопрос о переименовании. Но киевские депутаты не захотели назвать проспект в честь Шухевича: "за" проголосовал только 41 депутат при необходимых 61 голосе. В знак несогласия "свободовцы" заблокировали трибуну в сессионном зале.

Фото: официальный Facebook партии "Свобода"

Впрочем, 1 июня 2017 депутаты все-таки отдали 69 голосов "за", и проспект Ватутина в Киеве стал проспектом Шухевича. Сын Романа Шухевича, депутат Верховной Рады Юрий Шухевич поблагодарил депутатов горсовета за это решение.

Дальше началась обычная в таких случаях правовая чехарда. Несмотря на то, что 13 июня Кличко подписал соответствующее решение, Окружной админсуд Киева запретил Киевраде подавать на подпись мэру и публиковать документ до рассмотрения дела по сути. Об этом на своей странице в Facebook написала директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная.

Согласно документу, признать переименование проспекта незаконным требовали гражданские организации "Антифашистская правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа". В Окружном админсуде подтвердили принятие данного решения, пояснив, что оно не является окончательным по делу.

"Постановление об обеспечении иска, то есть суд приостановил переименование проспекта Ватутина в Шухевича. Постановление вступило в силу в понедельник. Но это не решение по делу. Следующее заседание в начале июля", – сказали в суде.

Между тем, 30 июня 2017 года решение Киеврады о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича вступило в силу.

Теперь, два года спустя, нам предстоит новый виток эпопеи переименований.

Напомним, что ранее депутаты Харьковского горсовета решили переименовать проспект Григоренко обратно – в проспект Жукова. Следом появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

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