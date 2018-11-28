Протест в ТРЦ Ocean Plaza: активисты заявили о задержаниях

Многие активисты – студенты киевских вузов, на вид им не более 18 лет

В среду, 28 ноября, полиция задержала нескольких активистов в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza на улице Антоновича, 176, где проходит протест против российского бизнеса. Об этом корреспонденту сайта "Сегодня" сообщили сами активисты.

Видео: Анастасия Лесык

По словам протестующих, задержание трех участников акции произошло, когда они вышли из здания и сняли символику. По их словам, на момент начала акции в ТРЦ прибыли около 50 человек, по состоянию на 15:40 их осталось около 20. Визуально, многим протестующим нет 18 лет.

По данным активистов, из трех задержанных одного правоохранители уже отпустили. Ещё двое находятся в полиции. Также очевидцы добавили, что один из протестующих был задержан после того, как оказал сопротивление правоохранителям, когда полиция пыталась оттеснить активистов неподалёку от входа.

Отвечая на вопрос, будет ли протест продолжен завтра, активисты сообщили, что координаторы акции пока не озвучивали планов на следующий день. Выяснилось, что многие являются студентами киевских вузов и готовы остаться на акции даже с ночёвкой. Другие же переживают за оставшихся дома питомцев.





























Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Напомним, протест начался еще 26 ноября, тогда в здание центра неизвестные бросили дымовые шашки и из центра провели эвакуацию посетителей и персонала. Уже 27 ноября под стенами ТРЦ собрались около 50 протестующих. Они подожгли файеры, сложили возле входа шины и разрисовали окна здания.

За происходящим следят также в посольстве США в Украине.