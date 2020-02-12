Протесты в Киеве: в центр стянули полицию и Нацгвардию

Столичная полиция и военнослужащие Национальной гвардии перешли на усиленное дежурство в центре Киева в связи с массовыми акциями протеста. Напомним, что в среду, 12 февраля, в правительственном квартале митингуют международные перевозчики и маршрутчики.
"Сейчас на улице Грушевского возле КМУ (Кабинета министров Украины. – Ред.) припаркованы 48 транспортных средств для перевозки пассажиров и тягачей. Кроме этого, на нескольких въездах в столицу сформированы колонны грузового транспорта, которые также планируют присоединиться к проведению акции в центре Киева. Полицейские проводят с водителями профилактические беседы для предотвращения транспортного коллапса в столице", – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Национальной полиции.
Участников акции протеста призвали не нарушать общественный порядок.
Проезд на улице Грушевского, где находится здание Кабмина, на данный момент усложнен.
Отметим, что водители фур вышли на акцию протеста в связи с многодневными простоями на границе и нехваткой разрешений на международные автомобильные перевозки. Люди жалуются на то, что электронная программа бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, несовершенна и привела к очередям на границе.
Напомним, что на прошлой неделе в центре столицы также проходили массовые акции протеста в связи с рассмотрением в парламенте важного закона о рынке земли.
Также сообщалось, о том, что в Украине хотят установить плату за проезд для грузовиков с иностранной регистрацией.
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