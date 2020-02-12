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Протесты в Киеве: в центр стянули полицию и Нацгвардию

12 февраля, 11:24

Копы проводят с водителями профилактические беседы, чтобы не допустить транспортного коллапса в столице

/ Фото: Информатор

Столичная полиция и военнослужащие Национальной гвардии перешли на усиленное дежурство в центре Киева в связи с массовыми акциями протеста. Напомним, что в среду, 12 февраля, в правительственном квартале митингуют международные перевозчики и маршрутчики.

"Сейчас на улице Грушевского возле КМУ (Кабинета министров Украины. – Ред.) припаркованы 48 транспортных средств для перевозки пассажиров и тягачей. Кроме этого, на нескольких въездах в столицу сформированы колонны грузового транспорта, которые также планируют присоединиться к проведению акции в центре Киева. Полицейские проводят с водителями профилактические беседы для предотвращения транспортного коллапса в столице", – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Национальной полиции.

Участников акции протеста призвали не нарушать общественный порядок.

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Проезд на улице Грушевского, где находится здание Кабмина, на данный момент усложнен.

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Фото: Смирнов Владимир

Отметим, что водители фур вышли на акцию протеста в связи с многодневными простоями на границе и нехваткой разрешений на международные автомобильные перевозки. Люди жалуются на то, что электронная программа бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, несовершенна и привела к очередям на границе.

Напомним, что на прошлой неделе в центре столицы также проходили массовые акции протеста в связи с рассмотрением в парламенте важного закона о рынке земли.

Также сообщалось, о том, что в Украине хотят установить плату за проезд для грузовиков с иностранной регистрацией.

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Киев протесты перевозчики

Источник: Сегодня

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