Работа детсадов в Киеве: откроют 1 июня, но детей просят не приводить

Родителей не будут пускать в здание, а на входе будут мерять температуру

Работу детских садов в столице планируется возобновить с 1 июня, хотя во многих других городах они откроются с 25 мая.

"Детские сады начнут работать с 1 июня. Для приведения их в порядок нужно 7-10 дней, чтобы дети смогли 1 июня вернуться в садики. Мы работаем над тем, чтобы доступ детей к ним был в обычном режиме. Но обращаюсь к родителям: если есть возможность оставлять детей дома, – оставляйте", – заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также он добавил, что для безопасного функционирования садов есть все необходимое для их дезинфекции. Особое внимание будет уделяться для минимизации контакта родителей с другими детьми и воспитателями.

Реклама

"Детей будут встречать воспитатели на входе в детский сад, чтобы контакт родителей с другими детьми и родителями был минимальным. Мы должны сделать все для безопасного пребывания маленьких киевлян и работников дошкольных учреждений", – добавил Валентин Мондриевский.

Тем временем Минздрав утвердил определенные правила, чтобы пребывание в детских садиках было безопасным – прежде всего для детей. Так, среди правил – ограничение количества детей в группе и запрет мягких игрушек. С полным списком правил можно ознакомиться в инфографике:

Инфографика: Министерство здравоохранения Украины

Реклама

Напомним, с 23 мая в столице заработал наземный общественный транспорт, а с 25 мая начнет свою работу метрополитен.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама