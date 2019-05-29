Работа в Киеве: в каких сферах больше всего вакансий

Чаще всего ищут работников самых простых профессий

Бизнес-диета поможет избавиться от лишних килограммов. Фото: Depositphotos

В Киеве простаивает более полутысячи вакансий руководителей, госслужащих и даже законодателей. Об этом сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат, ссылаясь на данные реестра службы занятости.

"Изучаю отчет о выполнении Программы занятости населения Киева за первый квартал 2019 года… Последние цифры базы вакансий Киева – 12 100 рабочих мест", - написал Пабат на своей странице в Facebook.

В частности, он обратил внимание на разбивку по профессиональным группам:

законодатели, высшие ранги госслужащих, управленцы, менеджеры – 545 вакансий;

профессионалы – 1249;

специалисты – 1476 ;

технические служащие – 804;

работники сферы торговли и услуг – 1672;

квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыборазведения и рыболовства – 179;

квалифицированные работники с инструментом – 2049;

работники по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологичного оборудования – 1746;

простейшие профессии – 2389.

"Согласитесь, занятная разбивка по категориям, из которой следует, что органы занятости разделяют профессионалов и госслужащих, специалистов и законодателей", – резюмировал Пабат.

Напомним, что активных работодателей на рынке труда Украины в апреле существенно не добавилось. Но ожидаемый сезонный прирост продемонстрировали HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и сфера туризма. Небольшое, но стабильное увеличение количества вакансий с марта происходит в транспортной сфере, логистике, строительном бизнесе и недвижимости.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в июне украинцев ждут дополнительные выходные. Дополнительная приятная новость заключается в том, что никакие из этих дополнительных выходных отрабатывать не надо.

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