Распространение COVID-19: Кличко объяснил большой рост количества зараженных в двух районах Киева

За весь период от COVID-19 вылечились 138 человек

В Киеве за последние сутки, 9 мая, коронавирус подтвердили у 34 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Facebook.

Отмечается, что среди новых пациентом двое медиков. Умерли за прошедшие сутки трое больных.

"На сегодня в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 37 случаев – летальные. Среди заболевших: 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет. И 11 мужчин от 22 до 74 лет. В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Остальные – лечатся на самоизоляции под контролем врачей", – написал Кличко.

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Также известно, что выздоровели за прошедшие сутки четверо местных жителей. Всего в столице коронавирус одолели 138 человек.

"Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости – в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы – густонаселенные, и многие не соблюдают правила безопасности", – добавил мэр.

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Напомним, с 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных мер. В его рамках откроется множество объектов в городе. При этом послабления первой волны не коснутся торгово-развлекательных центров, а также школ, детских садиков и площадок. Остаются закрытыми и прибрежные зоны отдыха.

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Ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

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