Райская красота: в киевском ботсаду на Печерске распустились магнолии

Киевляне активно фотографируют цветущие деревья

Фото: İnna Kisil/Facebook.

Райская красота: в киевском ботсаду на Печерске распустились магнолии Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b47/370/5cab47370a582.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b47/370/5cab47370a582.jpg 2019-04-08T16:43:00+03:00 Другие новости Киевляне активно фотографируют цветущие деревья

На территории Национального ботанического сада имени Гришко расцвели первые магнолии, которых насчитывается в природе около 80 видов.

Как отмечают в ботсаду, первыми появились цветы у магнолии Лебнера — это садовый гибрид, один из самых морозоустойчивых. Стоимость входного билета в ботсад для взрослого — 50 грн.

Отметим, что киевляне на своих страничках в Facebook активно делятся яркими фотографиями цветущей в ботсаду им. Гришко магнолии.





















При этом минувшие выходные порадовали жителей и гостей столицы солнечной и сухой погодой, однако уже на этой неделе будет существенно теплее.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.

Также сообщалось, что в ботсаду имени Фомина сейчас в самом разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Райская красота: в киевском ботсаду на Печерске распустились магнолии". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.