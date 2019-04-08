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Райская красота: в киевском ботсаду на Печерске распустились магнолии

Сегодня, 16:43

Киевляне активно фотографируют цветущие деревья

Фото: İnna Kisil/Facebook
Фото: İnna Kisil/Facebook.
Райская красота: в киевском ботсаду на Печерске распустились магнолии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b47/370/5cab47370a582.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b47/370/5cab47370a582.jpg Другие новости Киевляне активно фотографируют цветущие деревья

На территории Национального ботанического сада имени Гришко расцвели первые магнолии, которых насчитывается в природе около 80 видов.

Как отмечают в ботсаду, первыми появились цветы у магнолии Лебнера — это садовый гибрид, один из самых морозоустойчивых. Стоимость входного билета в ботсад для взрослого — 50 грн.

Отметим, что киевляне на своих страничках в Facebook активно делятся яркими фотографиями цветущей в ботсаду им. Гришко магнолии.

При этом минувшие выходные порадовали жителей и гостей столицы солнечной и сухой погодой, однако уже на этой неделе будет существенно теплее.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля. 

Также сообщалось, что в ботсаду имени Фомина сейчас в самом разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого. 

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Тег Киев, ботсад, весна, апрель, магнолии, ботсад Гришко

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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