Райская красота: в киевском ботсаду на Печерске распустились магнолии
Киевляне активно фотографируют цветущие деревья
На территории Национального ботанического сада имени Гришко расцвели первые магнолии, которых насчитывается в природе около 80 видов.
Как отмечают в ботсаду, первыми появились цветы у магнолии Лебнера — это садовый гибрид, один из самых морозоустойчивых. Стоимость входного билета в ботсад для взрослого — 50 грн.
Отметим, что киевляне на своих страничках в Facebook активно делятся яркими фотографиями цветущей в ботсаду им. Гришко магнолии.
При этом минувшие выходные порадовали жителей и гостей столицы солнечной и сухой погодой, однако уже на этой неделе будет существенно теплее.
Ранее мы писали, что на прошлой неделе первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.
Также сообщалось, что в ботсаду имени Фомина сейчас в самом разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.
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