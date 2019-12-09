Разгуливающий по Киеву лось: где прячется животное и как проходят поиски

Основная проблема в том, что лось может погибнуть под колесами автомобилей

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Загадочного лося в районе проспекта Науки в Киеве продолжают искать не только активисты, служба спасения животных, но и работники столичного зоопарка. Они в субботу дважды за день выезжали в район Корчеватого на поиски животного.

"Мы дважды выезжали на поиски лося после звонков и сообщений местных жителей. Но проблема в том, что там огромная территория, где лось может обитать. Выезжали дважды в субботу, но не смогли его найти. У наших сотрудников нет задачи его поймать и куда-то забрать. Цель только одна – отловить его и перевести его через оживленную автомагистраль. Для этого нашему сотруднику нужно подобраться к животному, хотя бы на метров двадцать, чтобы произвести "выстрел" шприцем со снотворным. Основная проблема в том, что лось может погибнуть под колесами автомобилей, когда решится переходить оживленную дорогу", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

По словам сотрудников зоопарка, лось в районе Корчеватого пытается выйти из этой территории.

"Мы предполагаем, что лось сюда пришел со стороны Столичного шоссе. И хорошо обжился там. Он прекрасно себя чувствует в этом месте. Там еще много зеленых деревьев и травы – много корма для сохатого. Животному есть, что кушать и есть, где спрятаться – в этой местности очень много оврагов. Но, видимо, сейчас он пытается уйти оттуда, но не может этого сделать из-за шумной автотрассы", – добавляет Трантин.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".

Также мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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