Разорванные уши и отрезанный палец: появились подробности жуткого нападения в Киеве

Вероятнее всего на женщину и ее приятеля напали бездомные, которые жили в недостроенном здании

На днях Киев потрясла жуткая новость – с женщины сорвали серьги, и сняли кольцо вместе с.... Фалангой пальца. В столице неизвестные ограбили женщину и убили ее приятеля. На них обоих напали возле заброшенного недостроя. Новости "Сегодня" выяснили подробности происшествия.

Недостроенная пятиэтажка почти в самом центре столицы – именно здесь, в завалах мусора, и нашли труп мужчины и окровавленную женщину рядом с ним. У нее был отрезан палец и разорванны уши. Вероятно, на нее с товарищем напали бездомные, которые часто здесь ночуют.

Пятидесяти двух летнюю киевлянку госпитализировали. В больницу она попала в тяжелом состоянии, уже перенесла операцию, впрочем, до сих пор не может оправиться от шока. Поэтому с журналистами общаться отказывается и запрещает врачам разглашать любые детали.

"У пациентки сочетанная травма, и конечностей, и черепно-мозговая травма".

Но, как стало известно, в этом недостроенном здании женщина со своим приятелем оказались не случайно. Распивали там алкоголь не впервые. Исходя из обстановки внутри, можно предположить, что в этом недостроенном здании действительно хорошо обжились бездомные – даже принесли себе кресла и стол.

Вплотную к заброшенной постройке стоит многоэтажка. Внутри и офисные помещения, и магазины. О том, что произошло накануне прямо перед их носом, – здесь не слышали. А вот о соседстве, которое изрядно досаждает всем местным, – говорят охотно. Пятиэтажку рядом начали возводить еще пять лет назад. Впрочем, так и не завершили. С тех пор здание стало прибежищем для бездомных и пьяниц.

"Часто видим, что они жгут костры, часто роются по помойкам. То что они получают с помойки, все раскидывают по территории", – говорят местные.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи, но производство открыли по статье "умышленное убийство".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Харьковской области две женщины ограбили 88-летнюю старушку, связав ее и угрожая ей ножом. Копы отреагировали оперативно и за сутки вышли на след злоумышленниц. Ими оказались две жительницы Полтавской области, 26 и 40 лет.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама