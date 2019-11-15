Легендарный Николаевский костел в центре Киева разрушается: что с ним сейчас (фото, видео)

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

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Здание костела Святого Николая на улице Большой Васильковскойв Киеве начали ярко подсвечивать в темное время суток. Жители Киева публикуют красивые фото в социальных сетях. Впрочем, стены костела выглядят совсем по-другому днем: они в трещинах, облуплены и от древней лепнины отлетают куски бетона. Вход в костел огорожен большим забором, а также лентой, сигнализирующей об опасности находиться в этой зоне.

Николаевский костел был возведен в Киеве в 1899-1909 годах. Перед строительством был проведен конкурс, в котором победил проект студента Станислава Воловского, но молодому архитектору не хватило опыта и доработку проекта доверили Владиславу Городецкому. Здание пережило войны, пожары, негативное воздействие на него метрополитена, который проходит под его фундаментом, и масштабные стройки рядом. Помещение костела делят Национальный дом органной и камерной музыки и религиозная община римско-католической церкви.

На днях посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий раскритиковал состояние римско-католического костела Святого Николая.

"Что ж, в дневном свете видно, что кресты были содраны с башен, а фасад покрыли трещины. Через 28 лет после распада Советского Союза храм до сих пор работает как органный зал Министерства культуры, будто в почитание большевистскому грабежу", – написал Цихоцкий в своем микроблоге в Twitter.

В Доме органной и камерной музыки, который находится в костеле, нам сообщили, что здание подсветили сотрудники офисного центра, который находится через дорогу, напротив костела.

"Они специально подготовили проект подсветки костела им. Святого Николая и сделали это бесплатно. Оборудование, которое подсвечивает костел, находится в офисном центре", – рассказали сайту "Сегодня" в Доме органной и камерной музыки.

Там отмечают, что здание костела постепенно разрушается.

"Разрушения есть. В этом году отпал хвост дракончика на фасаде здания", – рассказали в Доме органной и камерной музыки.

Тем не менее, в помещении проводят концерты и они расписаны на весь ноябрь.

К слову, в марте 2018 года сайт "Сегодня" писал, что хвост дракона, который украшает здание костела Святого Николая, покрылся трещинами и может отпасть. Увы, теперь его нет, но еще три таких же элемента лепнины на фасаде покрылись трещинами.

Как выглядит здание Николаевского костела, смотрите на видео:

Видео: Сегодня

Комментировать слова посла в Доме органной и камерной музыки отказались, сославшись на то, что директор сейчас в отпуске.

В январе этого года "Сегодня" сообщали, что в этом году Николаевский костел получит уникальную систему подсветки. Подсветить его решила частная компания, в Минкультуры одобрили инициативу. Костел обещают подсветить белым или желто-синими цветами уже в апреле. В проекте будут использоваться технологии, как при подсветке здания Empire State Building в Нью-Йорке. Устанавливать осветительное оборудование на самом костеле нельзя, поэтому лучи будут направлены со здания, размещенного напротив.

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