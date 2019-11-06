Разумков поздравил киевлян с Днем освобождения от фашистских захватчиков

Советская армия 76 лет назад выбила фашистов из Киева, который был оккупирован 778 дней

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил жителей Киева с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году в ходе Второй мировой войны.

"В этот день 1943 года столица нашего государства – Киев – была освобождена от фашистских захватчиков. Эта победа досталась ценой больших потерь и страданий, но она принесла свободу и вернула киевлянам родной город. Помним и благодарим!" – написал Разумков на своей странице в Facebook.

Напомним, 6 ноября 1943-го советская армия после продолжительных боев выбила фашистов из столицы. Город был оккупирован 778 дней.

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Освобождение столицы стоило дорого. Разные источники называют от 380 до 417 тысяч убитых советских солдат и такие же потери у немцев. Часто звучит предположение, что столь дорогая цена была заплачена за стремление генералов сделать "подарок Сталину", освободив Киев к 7 ноября — празднику Октябрьской революции.

Напомним, для киевлян Вторая мировая война началась со взрывов в Святошино, Жулянах и на заводе "Большевик". Немецкие летчики бросали на мирный город бомбы. Кинооператор снимал процесс бомбежки "Объекта №12" (так они обозначили Киев) на кинопленку. Немцы сбросили на столицу 90 фугасных и зажигательных бомб. При первой бомбежке Киева погибло до 200 человек.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что историки до сих пор считают погибших, чьи жизни составили страшную цену победы во Второй мировой войне. Советские власти долго скрывали настоящие цифры человеческих потерь.

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