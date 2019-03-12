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Реконструкция "Дома со змеями": как в Киеве спасают уникальное здание

Сегодня, 07:57

Строители работают даже в выходные, чтобы спасти уникальный образец киевского модерна

Фото: Григорий Салай
Реконструкция "Дома со змеями": как в Киеве спасают уникальное здание //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/748/b09/5c8748b091236.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/748/b09/5c8748b091236.jpg Другие новости Строители работают даже в выходные, чтобы спасти уникальный образец киевского модерна

В легендарном "Доме со змеями и каштанами" — одном из красивейших зданий Киева — наконец-то начались реставрационные работы по спасению особняка. "Сегодня" побывали на месте реконструкции и узнали, что там происходит сейчас.

Здание на улице Большой Житомирской, 32 — в строительных лесах. Территория вокруг ограждена забором. Напомним, особняк уже давно находится в плачевном состоянии. Стены покрыты большими трещинами, лепнина осыпается, от здания отваливаются крупные куски бетона. Спасать дом собирались еще в прошлом году, но к работам приступили только сейчас.

"Дом со змеями и каштанами". Полуразрушенное столетнее здание оградили строительными лесами и забором. Фото: Г. Салай

Несмотря на выходной, позавчера в здании находилось много строителей. Как нам рассказали, на объекте задействовано от 30 до 40 человек в зависимости от вида работ. Они занимались внутренними работами. Чтобы попасть в здание, в целях безопасности нужно надеть каску.

"Дом изнутри — жалкое зрелище. Все рассыпается. Поэтому внутрь можно зайти, только обезопасив голову и с разрешения руководства. Опасно там очень", — объясняет один из рабочих.

Строители также рассказывают, что на объект приезжали реставраторы и фотографировали древнюю лепнину интерьера для демонтажа и дальнейшего восстановления. Ее тщательно отреставрируют и вернут на прежнее место.

Разруха. Скульптуры на фасаде нужно восстанавливать. Фото: А. Яремчук

Из окон второго этажа по специальном строительному желобу спускают мусор — обвалившуюся штукатурку, кирпичи. На стройке мы замечаем огромные стальные балки. Их рабочие будут использовать для монтажа новых конструкций прохудившейся крыши здания. Ее отремонтируют в первую очередь. Строители говорят, что реставрация будет длиться поэтапно, несколько лет и обойдется владельцам в несколько миллионов долларов.

Фасад. Красивая лепнина давно нуждалась в реставрации. Фото: Г. Салай

Напомним, этот памятник архитектуры стоял заброшенным с начала 2000-х годов. Новый хозяин обещал начать работы в прошлом году, но КГГА утвердило проект реставрации только в январе 2019 года. "Дом со змеями" построили в 1911—1912 годах по проекту архитектора Игнатия Ледоховского в популярном тогда стиле модерн.

Как сообщалось, в начале 2000-х постройку планировали реконструировать и открыть отель, но ничего не было сделано, а в 2016 году  особняк выставили на продажу. Новый владелец решил заняться его спасением. За два десятка лет памятник архитектуры пришел в упадок: лепнина на фасаде практически разрушена, в доме отсутствуют коммуникации, стены покрылись трещинами, а с потолков кусками отлетела штукатурка.

Кроме того, в Национальном музее истории Украины (ул. Владимирская, 2) бьют тревогу: здание — памятник архитектуры находится на грани разрушения. Как объясняют в музее, здание было возведено на стыке Старокиевской и Андреевской гор еще в 1937—1939 годах. Однако из-за постоянного сползания Андреевской горы может "поехать" и сама постройка Нацмузея.

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Тег Киев, ремонт, реконструкция, памятник архитектуры, Дом со змеями

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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