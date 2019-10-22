Реконструкция в парке "Троещина": фото с места большого ремонта

Что происходит в парке Троещина – фото и подробности

Фото: КГГА

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В зеленой зоне появились дорожки для велосипедистов и установят новое освещение для безопасных прогулок

В Деснянском районе столицы продолжается капитальный ремонт второй очереди парка "Троещина", который расположен вдоль проспекта Шухевича. Видео о том, как обновляют зону отдыха опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Продолжаются активные работы по капитальному ремонту второй очереди парка "Троещина", который расположен вдоль проспекта Шухевича в Деснянском районе. Первую очередь обновленной зоны отдыха мы открыли в октябре прошлого года. И есть много положительных отзывов от жителей Троещины, – отметил в заметке к видео Виталий Кличко. – На второй очереди уже расчистили территорию, озеро. Начали прокладывать пешеходные дорожки".

В новой части парка также обустроят оросительную систему и велодорожку. Для комфортных и безопасных вечерних прогулок – современное освещение. Будут установлены новые скамейки и урны, навигация, видеонаблюдение, также высадят новые газоны. В этой части парка также обустроят универсальное поле для мини-футбола и волейбола, спортивную площадку с тренажерами и беседку для игры в шахматы.

При благоприятных погодных условиях работы планируют завершить до 10 декабря 2019 года. Также продолжаются работы и в других столичных парках – завершают капремонт на третьей очереди парка "Наталка" и в парке "Совки". Кроме того, начались работы в зоне отдыха "Лебединое" на Позняках.

Напомним, на территории парка "Отрадный" в Соломенском районе планируют обустроить детский парк развлечений. Для реализации этого проекта ищут инвесторов.

Напомним, в Киеве на территории первого украинского инновационного парка UNIT.City открыли уникальный арт-объект "Маяк".

Кроме того, в столице после капитального ремонта открыли вторую очередь парка "Победа" в Днепровском районе. Первую очередь обновленного парка открыли в июне прошлого года, а во второй части обустроили дорожки из ФЭМа, асфальтовое покрытие для заезда технологического транспорта, осуществили озеленение, в частности высадили живую изгородь из кустов, установили новенькие лавочки и урны для мусора, новые опоры для освещения.

Ранее в парке "Победа" в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

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