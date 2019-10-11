Рекорды Чернобыльской зоны: количество туристов за год выросло вдвое (инфографика)

В 2019 году посещаемость Чернобыльской зоны отчуждения выросла вдвое по сравнению с 2018 годом, и в три раза по отношению к 2017-му. Среди факторов, повлиявших на рост – популяризация на мировом уровне благодаря мини-сериалу "Чернобыль", создание прозрачных правил посещения зоны по электронной заявке, безопасные маршруты и наличие операторов, обеспечивающих комфортное пребывание на выбранном маршруте.

На сегодняшний день гостям зоны отчуждения предлагают 21 маршрут.

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"Безопасность посетителей – главный приоритет. Поэтому мы тщательно отбираем гидов, которые будут в первую очередь думать о людях и не подвергать их опасности. Маршруты, по которым туристы путешествуют, не предусматривают посещение мест, где есть высокие показатели загрязнения, предлагается пройтись по "чистым" зонам. Посетители воочию хотят увидеть, как восстанавливается природа после катастрофы и какой может быть жизнь без вмешательства человека. Во время путешествия можно встретить оленей, лошадей Пржевальского, диких орлов и не только. Важно, чтобы желающие посетить Чернобыль придерживались правил пребывания в зоне отчуждения и не пытались обойти их, потому что прежде всего – это безопасность собственной жизни и окружающих", – рассказал помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник.

Напомним, что Чернобыльская зона отчуждения признана одним из приоритетных туристических направлений на государственном уровне. За последние месяцы появились новые водные маршруты, которые будут работать до закрытия водной навигации.

В этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма. Сейчас посетителям предлагают 21 маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж. Президент Владимир Зеленский даже дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев.

Напомним, больше 70 тысяч туристов, 80% из которых иностранцы, побывали в зоне отчуждения ЧАЭС за последние восемь месяцев 2019 года.

Смотрите видео, как Чернобыль превращают в туристическую зону:

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