Ремонт Софийской площади: в "Киевавтодоре" уточнили, почему не начали работы

ГАСК еще не выдал разрешение на проведение ремонтных работ

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Пока в столице полным ходом идет ремонт важных транспортных артерий, киевляне задаются вопросом, когда начнется капитальный ремонт Софийской площади.

Начальник управления капитального строительства КК "Киевавтодор" Павел Монастырный напомнил, что еще в 2017 году, согласно распоряжению Киевской горадминистрации, предприятие было определено заказчиком работ по капитальному ремонту Софийской площади.

"Мы уже разработали и утвердили проектную документацию по указанному объекту, а также провели тендер на выполнение всех необходимых работ: на площади планировали поменять коммуникации, заменить старую плитку. Все сроки этих работ были оговорены в договоре подряда. Но, согласно действующему законодательству, заказчик может приступать к такому ремонту только после выдачи государственным органом архитектурно-строительного контроля разрешения на проведение работ. Увы, пока в выдаче этого разрешения ГАСК нам отказал", – резюмировал Монастырный.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом на проспекте Бандеры в Киеве частично ограничено движение.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. На площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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