Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Ремонт Софийской площади: в "Киевавтодоре" уточнили, почему не начали работы

17 июля, 14:55

ГАСК еще не выдал разрешение на проведение ремонтных работ

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Пока в столице полным ходом идет ремонт важных транспортных артерий, киевляне задаются вопросом, когда начнется капитальный ремонт Софийской площади. 

Начальник управления капитального строительства КК "Киевавтодор" Павел Монастырный напомнил, что еще в 2017 году, согласно распоряжению Киевской горадминистрации, предприятие было определено заказчиком работ по капитальному ремонту Софийской площади.

"Мы уже разработали и утвердили проектную документацию по указанному объекту, а также провели тендер на выполнение всех необходимых работ: на площади планировали поменять коммуникации, заменить старую плитку. Все сроки этих работ были оговорены в договоре подряда. Но, согласно действующему законодательству, заказчик может приступать к такому ремонту только после выдачи государственным органом архитектурно-строительного контроля разрешения на проведение работ. Увы, пока в выдаче этого разрешения ГАСК нам отказал", – резюмировал Монастырный.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом на проспекте Бандеры в Киеве частично ограничено движение.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. На площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ремонт, софийская площадь

Вы сейчас просматриваете новость " Ремонт Софийской площади: в "Киевавтодоре" уточнили, почему не начали работы". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дни Конституции и молодежи в Киеве: полная программа праздников в столице (обновляется)

26 июня, 19:25

На длинных выходных в столице отметят целых два праздника – с концертами и фестивалями

Велодень в Киеве: опубликованы яркие фото праздника

1 июня, 13:39

Колонна велосипедистов стартовала с Софийской площади и по центральным улицам столицы проследовала на Труханов остров

ФОТОФАКТ. В центре Киева возле Софийской площади пасут коз

29 мая, 12:14

Животные паслись на обочине

В центре Киева люди принесли на акцию портреты погибших на Донбассе бойцов

9 мая, 11:24

На Софийской площади собралось около 200 человек

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Что лечит калина в организме человека

С каждым годом люди становятся «несчастнее»

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Фанаты раскритиковали фигуру Джейсона Момоа

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Викторию Боню раскритиковали за располневшую фигуру на новых фото

Отеки: как с ними бороться

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Какая худенькая: 36-летняя Ксения Бородина показала фигуру
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь