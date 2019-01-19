Реставрация Дома учителя в Киеве: кабинет Грушевского хотят превратить в туалет

Новые архитектурные планы и разрешение городского совета есть, но работы так и не начались

Реставрация Дома учителя в Киеве: кабинет Грушевского хотят превратить в туалет 2019-01-19T21:17:00+02:00 Другие новости Новые архитектурные планы и разрешение городского совета есть, но работы так и не начались

В рамках реконструкции в Киевском городском доме учителя могут переделать в туалет рабочий кабинет, в котором в 1917 году работал первый председатель Центральной Рады Украинской Народной Республики Михаил Грушевский. Кроме того, на последнем этаже разместится ресторан. Именно такой вариант реконструкции киевского Дома учителя возмущает историков Музея украинской революции 1917-1921 годов. Они считают, что ремонт лишь повод выселить их из здания.

Реконструировать здание собираются уже шесть лет. Новые архитектурные планы есть, разрешение городского совета также, но работы не ведутся. Фасад педагогического дома, которому более ста лет, потрескался, а потолок рассыпается и покрылся плесенью.

По словам директора Киевского городского дома учителя Олега Стешука, сейчас купол здания укрепляют самостоятельно. Когда жара, здесь возникает парниковый эффект, что и приводит к разрушению деревянных перегородок, которые держат конструкцию.

Рушиться здание начало 8 лет назад. Тогда и попросили городские власти о реставрации. С тех пор утверждали несколько архитектурных проектов, и вот наконец пришли к согласию.

Работники Музея украинской революции, который расположен в этом же здании, требуют не закрывать Дом учителя, а частично его реставрировать. Они считают, что ремонтные работы лишь повод выселить их отсюда, а здание передать в другую собственность.

"Сейчас фактически хотят ликвидировать наш музей, в который уже вложены государственные средства. На все запросы предоставить гарантийное письмо, что мы сюда вернемся, ни одна сторона его не принимает на себя подписывать", – рассказала научный сотрудник Музея украинской революции Елена Спицкая.

В столичной мэрии утверждают, что здание находится в аварийном состоянии, а его реконструкция начнется как только будут выделены деньги. Власти планируют восстановить исторический фасад здания, а Музею украинской революции выделят дополнительные площади для экспозиций. Продлят ли музею аренду – неизвестно.

Напомним, здание Дома учителя в Киеве находится в плачевном состоянии уже много лет. О реставрации говорили еще несколько лет назад. Однако тогда называли сумму в 50 млн гривен.

Также сообщалось, что Доме учителя в Киеве планируют сделать музеи и классы по химии.

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