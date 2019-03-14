Реставрация Могилянки: что будет со зданием, изображенным на купюре в 500 грн

С сооружения на улице Григория Сковороды, 2 осыпается штукатура, а стены покрыты большими трещинами

Фото: Григорий Салай

Реставрация Могилянки: что будет со зданием, изображенным на купюре в 500 грн Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a01/807/5c8a01807c8ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a01/807/5c8a01807c8ca.jpg 2019-03-14T09:37:00+02:00 Другие новости С сооружения на улице Григория Сковороды, 2 осыпается штукатура, а стены покрыты большими трещинами

В Киеве начали реставрацию первого здания Киево-Могилянской академии - Староакадемического корпуса, который был возведен в XVIII веке в стиле украинского барокко.

Так, с сооружения на улице Григория Сковороды, 2 осыпается штукатура, а стены покрыты большими трещинами.

Реставраторы уже успели укрепить фундаменты, наладить систему водостока, чтобы дожди и талый снег не подтапливали основание здания. Сейчас они готовятся к замене перекрытий между этажами и крышей, так как из-за ее протекания стены покрыты грибком.

Ранее Киево-Могилянская академия объявила тендер на реставрацию памятника архитектуры за 157 млн грн, однако таких денег у академии нет.

"Мы надеемся на помощь от государства, ведь это здание — знаковое для всей Украины. Также будем использовать и собственные деньги, которые зарабатываем на контрактниках", — рассказала "Сегодня" руководитель отдела стратегического развития академии Валерия Казадарова.

Вместе с тем во время реставрации на внутренней стене корпуса открыли уникальную фреску XVIII века "Крещение", которая много лет считалась утраченной. Еще во время подготовительных работ к реставрации тут нашли заряженный дамский револьвер начала ХХ века, который валялся за огромными стеллажами. Их никто не двигал 150 лет. На полу обнаружили денежный перевод от 15 марта 1902 года: "Верочке 50 рублей, и из них 20 на квартиру". В перерасчете на современные гривни это довольно внушительная сумма — около 16 тыс. грн.

Реконструкцию старинного корпуса планируют закончить к маю 2020 года. Капитально отреставрируют фасад и заменят систему инженерных коммуникаций, здание эффектно подсветят. А вот выглядеть, как на 500-гривневой купюре, старинный корпус уже не будет.

Реставраторы говорят, что ранее открытые галереи фасада здания были заложены кирпичом. Убрать его сейчас из галерей не получится, поскольку корпус от этого может завалиться. После обновления сюда вернут библиотеку и старинные книжные шкафы начала ХХ века, тут также разместится зал ученого совета академии и аудитории для студентов.

Напомним, в Киеве 15 февраля утром произошел пожар в одном из корпусов Национального авиационного университета на проспекте Комарова, 1.

Также сообщалось, что вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.