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Реставрация в самом старом ботсаду Киева: что изменится

Сегодня, 09:47

Входы в ботаническом саду имени Фомина откроют к маю, а крышу тропической теплицы застеклят заново

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Реставрация в самом старом ботсаду Киева: что изменится //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5a7/252/5ca5a7252a995.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5a7/252/5ca5a7252a995.jpg Другие новости Входы в ботаническом саду имени Фомина откроют к маю, а крышу тропической теплицы застеклят заново

В самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", в разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого. "Сегодня" побывали на месте работ и посмотрели, как меняется знаменитый ботсад.

СПАСАЮТ ВХОДЫ. Колонны были построены в конце XIX века и отстроены после Второй мировой войны. Последние 20 лет их не ремонтировали и конструкции начали разрушаться, угрожая жизни прохожих.

Фото: Г.Салай, "Сегодня"

В начале марта этого года их начали обновлять, построив для прохода граждан безопасную деревянную галерею. Колоннаду со стороны бульвара Шевченко уже начали штукатурить, а колонны со стороны ул. Льва Толстого очистили от старой штукатурки и частично демонтировали аварийный аттик.

Строители нам пояснили, что конструкция обветшала настолько, что некоторые ряды кирпичей пришлось перекладывать заново. К слову, для восстановления используют обнаруженные тут же оригинальные кирпичи конца ХIХ и середины ХХ века. На некоторых из них даже сохранились клейма владельцев знаменитых киевских кирпичных заводов.

Фото: Г.Салай, "Сегодня"

При хорошей погоде работы обещают закончить к маю, на них потратят 3 млн грн из бюджета Нацуниверситета им. Т. Шевченко.

ДОРОЖКИ И ЗАБОР. Обновляют не только входы, но и внутренюю территорию ботсада Фомина. Возле вестибюля станции метро "Университет" отремонтировали ступени к саду, которые много лет были разбиты, а старенький асфальт заменили новой плиткой серого цвета. Добавили пандусы на лестнице. Для предотвращения оползней укрепили подпорную стенку возле станции метро и видоизменили пешеходные дорожки.

"Сделали так, чтобы вода после дождей не скапливалась на тропинках. Работы обошлись в 3,5 млн грн и были сделаны за счет частной компании", — рассказал "Сегодня" директор ботсада Александр Сенчило, добавив, что в цветниках заменили бордюрный камень.

Сейчас идут работы по облагораживанию клумб и высадке растений.

"В этом году у нас продолжатся работы по благоустройству. Планируем частично заменить стекло в сферической крыше тропической теплицы. Ее общая площадь — 1100 кв. м. Также в этом году запланирован капремонт старой ограды ботсада со стороны ул. Петлюры, которая была построена в 1930 годах", — делится планами Сенчило.

Напомним, что в ботаническом саду начался сезон цветения весенних растений. Из-за теплой весны распустились кусты калины, самая старая магнолия, посаженная еще в 1934 году, и редкие краснокнижные тюльпаны.

Также мы писали, что сотрудники КО "Киевзеленстрой" и его районных управлений начали готовиться к масштабной выставке тюльпанов, которая откроется на Певческом поле уже 19 апреля. Здесь создадут десять огромных композиций по сюжетам различных сказок мира.

Смотрите в сюжете "Сегодня", сколько в этом году стоил букет цветов на 8 марта:


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Тег Киев, цветы, цветение, ботсад, весна, апрель, обновление, ботсад Фомина

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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