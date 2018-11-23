Ресторан в Доме профсоюзов на Майдане не работает

Вчера, 12:46

В помещении остались одни охранники

Фото: Людмила Князьская-Ханова
Фото: Людмила Князьская-Ханова

В пятницу, 23 ноября, заведение KFC в Доме профсоюзов в центре Киева не открылось. Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Согласно объявлению, размещенному на входе и витринах фастфуда, он временно не работает. Внутри находится лишь охранник помещения, сотрудников нет.


Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Вместе с тем, в объявлениях не уточняется, с чем связано закрытие и возобновит ли заведение работу в дальнейшем.

Напомним, вечером 21 ноября на Майдане Незалежности протестующие зажгли дымовую шашку и сделали надписи на фасаде здания, где намерены открыть ресторан KFC. Также к Дому профсоюзов принесли шины. Активисты были возмущены тем фактом, что в здании, где во время Революции Достоинства погибли люди, открывают кафе.

Прибывшие на место происшествия правоохранители, по словам очевидцев, начали задерживать активистов. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия. В результате правоохранители доставили в управление полиции шесть человек.

Вечером 22 ноября стало известно, что ресторан временно закрывают. Кроме того, с рестораном в Доме профсоюзов отказалось сотрудничать PR-агентство MAINSTREAM, так как официальный представитель KFC в Украине не учел их предупреждений о рисках, связанных с открытием ресторана в Доме профсоюзов.

Также в компании добавили, что были участниками Революции достоинства и уважают трагические события на Майдане.
Киев, ресторан, активисты, кафе, дом профсоюзов, правоохранители, надписи, охранник, KFC, слезоточивый газ
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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