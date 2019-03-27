Реванш зимы в Киеве: как выглядит заснеженный город

Киевляне и жители столицы активно делятся в социальных сетях фотографиями мартовского снега

Фото: Евгения Бильченко/Facebook.

Реванш зимы в Киеве: как выглядит заснеженный город //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b20/2ef/5c9b202ef2f1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b20/2ef/5c9b202ef2f1b.jpg 2019-03-27T09:17:00+02:00 Другие новости Киевляне и жители столицы активно делятся в социальных сетях фотографиями мартовского снега

Выпавший в ночь на среду, 27 марта, в Киеве снег привел в изумление жителей и гостей столицы. Так, в социальных сетях появились множество фото, как выглядит заснеженный город.

Пользователи сети шутят, что таким образом, в конце первого весеннего месяца в Киеве можно наблюдать "реванш зимы".















Напомним, что в среду погода в столице будет пасмурной, а в ночь на четверг, 28 марта, ожидается новая порция осадков в виде небольшого мокрого снега. При этом мы также сообщила, что непогода парализовала утром 27 марта столичные дороги: по городу зафиксированы несколько ДТП и пробки.

Отметим, в конце марта погода удивила жителей Чернигова снегопадом. В город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима. Накануне около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад. Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла.

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