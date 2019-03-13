Рейтинг городов по качеству жизни: Киев оказался между Кампалой и Питером

Столица сохранила прошлогодние позиции

Фото: Flickr

Рейтинг городов по качеству жизни: Киев оказался между Кампалой и Питером //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5a7/e1e/5c65a7e1e0473.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5a7/e1e/5c65a7e1e0473.jpg 2019-03-13T12:09:00+02:00 Другие новости Столица сохранила прошлогодние позиции

Киев занял 173-е место в мире по качеству жизни, согласно рейтингу международной консалтинговой компании Mercer.

Всего в рейтинге представлена 231 страна.

На первом месте традиционного находится Вена (Австрия), на втором - Цюрих (Швейцария), на третьем – Ванкувер (Канада). В первую десятку вошли Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдольф и Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дания), Женева и Базель (Швейцария).

Москва в рейтинге заняла 167-е место, Минск – 188-е. При этом столица оказалась между Кампалой (Уганда) и Санкт-Петербургом (РФ).

Самыми худшими для жизни признаны Багдад (Ирак), Сана (Емен), Банги (ЦАР) и Дамаск (Сирия).

Отметим, что в этом году Киев сохранил свои прошлогодние позиции в рейтинге Mercer.

Ранее также сообщалось, что сразу пять украинских городов – Львов, Киев, Одесса, Харьков и Днепр – попали в список лучших городов мира по индексу качества жизни по рейтингу исследовательского сервиса Numbeo.

Также рейтинг объединенных общин, которые обогатились за последние годы, обнародовал один из украинских информационных ресурсов. В частности, успешными признали жителей общин Днепропетровской и Черкасской областей. Команда "Сегодня" поехала в богатые села и узнала, за счет чего разбогатели.

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