Рейтинг районов Киева: лучшие и худшие места для жизни в столице (инфографика)

Киевляне не хотят менять районы, а на переезд согласны лишь с Троещины

Фото: Flickr

Рейтинг районов Киева: лучшие и худшие места для жизни в столице (инфографика) Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5a7/e1e/5c65a7e1e0473.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5a7/e1e/5c65a7e1e0473.jpg 2019-02-27T10:58:22+02:00 Другие новости Киевляне не хотят менять районы, а на переезд согласны лишь с Троещины

Киевляне определили район, который считают самым комфортным для жизни, — это Оболонский. К такому выводу пришли авторы опроса, который проводился компанией OLX в январе этого года. В нем участвовали более 15,5 тысячи горожан (от 24 до 54 лет), которые оценивали свое место обитания по критериям безопасности, чистоты, инфраструктуры, транспортной доступности и качества жизни.

Увы, ни один из районов не получил наивысшего балла — 5 (смотри инфографику), а район-лидер опережает конкурентов лишь на пару позиций. Например, по рейтингу оценок безопасности Оболонский район разместился аж на 5-м месте. Наиболее защищенными киевляне чувствуют себя на Печерске. А если говорить о позднем возвращении домой, комфортнее всего в Голосеевском районе, который киевляне считают самым чистым. Хотя жители и отмечают, что многие улицы и дорожки в парках тут плохо освещены в вечернее время.

А на Троещине местные вообще рекомендуют молиться и брать с собой фонарик. По мнению жителей, в этом районе нужно усилить пешие полицейские патрули и закрыть пункты приема вторсырья, где собираются бездомные и пьяницы.

Интересно, что большинство опрошенных киевлян не меняли бы место своего обитания, даже если бы можно было поселиться в абсолютно любом уголке столицы. Исключение — 26% опрошенных жителей Троещины, которые не против переехать жить на столичную Оболонь.

Напомним, в 2018 году Киев попал в несколько рейтингов, которые составляют зарубежные аналитические компании и порталы. В некоторых украинская столица попала на высокие позиции – в частности, по дороговизне аренды фешенебельных квартир и популярности среди путешественников из Великобритании. А невысокие оценки экспертов журнала The Economist вызвали настоящую бурю и мэру столицы Виталию Кличко даже пришлось публично оправдываться.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.