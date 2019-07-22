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Результаты выборов в Раду: кто прошел в новый парламент по округам в Киевской области

22 июля, 16:41

Дубинский обошел Кононенко, Мосийчука и Новосельцева

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия обработала 70,49% протоколов голосования по округам в Киевской области. Напомним, что голосование на внеочередных выборах в парламент состоялось в воскресенье, 21 июля, новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Так, по округам по региону побеждают:

  • Округ 90Николай Бабенко (28,05%). Родился 17 сентября 1980 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Центр привлечения инвестиций "БЦ Инвест", беспартийный, проживает в Белая Церковь Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Белая Церковь вместе".

Бабенко обошел на этом округе представителя "Слуги народа" ЮрияНестерчука и представительницу партии "Голос" НатальюБигари. 

  • Округ 91- Олег Дунда (34,80%). Родился 6 марта 1980 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "А.В.С.", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

По этому округу Дунда обошел нардепа-самовыдвиженца Руслана Сольвара и представителя "Батькивщины" Виктора Бойко. 

  • Округ 92Валерий Колюх (21,42%). Родился 18 апреля 1973 года в селе Медвин Богуславского района Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры политических наук, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Колюх выигрывает пока что у нардепа-самовыдвиженца Виталия Гудзенко и представителя "Батькивщины" Виктора Свитовенко.

  • Округ 93Анна Скороход (40,65%). Родилась 14 января 1990 года в городе Вышгород Киевской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по организационно-правовым вопросам, ООО "Строительный комбинат "Прогресс", беспартийная, живет в городе Борисполь Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Скороход обошла в гонке самовыдвиженцев Александра Жукотанского и Геннадия Кривошею.  

  • Округ 94- Александр Дубинский (37,51%). Родился 18 апреля 1981 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, телеведущий, ИП "1 + 1 Продакшн", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

По этому округу у Дубинского был не один "клон". Пир этом Дубинский обошел нардепа Игоря Кононенко. Также тут баллотировался Жан Новосельцев, Игорь Мосийчук.

  • Округ 95Александр Горобец (29,17%). Родился 15 февраля 1978 года в городе Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ООО "Сфера житлобуд", беспартийный, проживает в селе Фурсы Белоцерковского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Горобец обошел бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка и представительницу партии "Голос" Михайлину Скорик-Шкаровскую.

  • Округ 96Ольга Василевская-Смаглюк (39,99). Родилась 23 июня 1985 года в городе Староконстантинов Хмельницкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, специальный корреспондент, ООО "ТРК" Студия 1+1 ", беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

"Слуга народа" выиграла у нардепа Ярослава Москаленко и представтеля "Батькивщины" Романа Буковского. 

  • Округ 97Николай Галушко (37,94%). Родился 5 декабря 1979 года в г. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "ГАЛИД", беспартийный, проживает в городе Бровары Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Галушко обошел нотариуса от "Европейской Солидарности" Олега Иваненко и нардепа Павла Ризаненко.

  • Округ 98Сергей Бунин (42,43%). Родился 3 мая 1971 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Грант", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Бунину проиграл нардеп Сергей Мищенко предприниматель от Аграрной партии Валерий Мартышко.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, Рада, киевская область

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