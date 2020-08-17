Ритейл по-киевски: как "АТБ" меняет украинскую торговлю

Хорошо знакомая каждому из нас сеть "АТБ" сегодня охватывает 24 области Украины, включая и Киевскую. В 293 населенных пунктах страны открыто уже 1144 инновационных и комфортных магазина крупнейшего отечественного ритейлера. Более трехсот из них работают в нашем столичном регионе. Эти показатели постоянно растут, поскольку сеть динамично развивается.

Компания ежегодно открывает приблизительно сотню новых магазинов, а также проводит модернизацию не менее пятидесяти маркетов. Чтобы на прилавках каждого из них были гарантированно свежие продукты и качественные товары первой необходимости, лидер ритейла создал одну из наиболее разветвленных логистических инфраструктур в стране. В разных регионах построены мультитемпературные складские центры европейского образца. До конца текущего года их будет уже десять.

Ассортимент маркетов "АТБ" превышает 3,5 тыс. наименований, 900 из которых представлены продукцией собственных торговых марок. Ценовая политика компании остается неизменной – стоимость любого товара на прилавках "АТБ" на 10–15% ниже среднерыночной. Клиент всегда может купить качественную продукцию и при этом экономить деньги. Супермаркеты торговой сети уже несколько лет проходят сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000:2005, который в развитых странах считается своеобразным знаком качества. Корпорация "АТБ" имеет собственный отдел контроля, который системно проводит внутренние проверки, не уступающие строгим международным аудитам.

Удобное расположение магазинов, большой паркинг, облагороженная территория вокруг маркетов, по-европейски комфортные условия, доступные цены и огромный ассортимент качественных товаров – все это делает "АТБ" любимым магазином почти четырех миллионов украинцев. Бесперебойно обеспечивать клиентов, в том числе и жителей Киева, гарантированно свежими продуктами по максимально доступным ценам компания может благодаря оптимизации многих бизнес-процессов и принципиальному отказу от услуг посредников. "АТБ" всегда работает с поставщиками продукции только напрямую. Учитывая масштабы бизнеса, производителям выгодно заключать эксклюзивные контракты с отраслевым лидером.

Опираясь на европейский опыт, а также щедро инвестируя в собственные инновационные разработки, компания сумела выстроить эффективную модель социально ориентированного и патриотичного бизнеса. Уже много лет кряду "АТБ" удерживает лидерство в отрасли по многим показателям. Это товарооборот (за шесть месяцев 2020 г . он составил 70,7 млрд грн), объем уплаты налогов и сборов (за первое полугодие – 7,57 млрд грн), количество магазинов, развитие логистической инфраструктуры, численность сотрудников (более 60 тыс. чел.), карта присутствия, создание новых рабочих мест (последний фактор крайне важен для небольших городов).

"За этими цифрами – налоги, уплаченные в государственный и местные бюджеты, тысячи созданных новых рабочих мест, реализованные национальные и региональные благотворительные проекты, а также программы помощи и поддержки… Сегодня можно смело говорить о том, что наша команда сформировала устойчивую бизнес-модель, способную противостоять любым вызовам! Мы не останавливаемся!" – сообщил Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ".

Много лет работая в сфере отечественного ритейла, "АТБ" стала драйвером всей отрасли. И в этом нет ничего удивительного. Торговая сеть фактически познакомила украинцев с форматом магазина самообслуживания. "АТБ" тогда стал первым украинским маркетом, где можно было самостоятельно наполнять корзинку понравившимися продуктами. Многое из того, что сегодня является привычным делом для любого супермаркета, в свое время было протестировано, внедрено, а в некоторых случаях и разработано именно в данной торговой сети. Это системы повышения энергоэффективности, рекуперации тепла, современные онлайн-сервисы, диджитал-решения, которые делают процесс покупок более комфортным, безопасным, удобным, а значит, европейским.

Компания установила высокую планку для всей украинской торговли. Только за последнее время были реализованы такие смелые проекты, как адресная доставка продуктов, первый украинский продуктовый интернет-магазин "АТБ". Ранее отмененную бумажную книгу жалоб и предложений заменил интеллектуальный чат-бот, с которым можно общаться в Viber и Telegram. В магазинах сети сейчас устанавливают почтоматы. На стадии внедрения технология Scan&Go, позволяющая покупателю самостоятельно сканировать товары и оплачивать их в мобильном приложении.

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