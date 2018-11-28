Россиян из Минска без цели поездки не пускают в Украину

Сегодня, 16:14

За двое суток в нашу страну не пропустили 85 человек

Россиян из Минска без цели поездки не пускают в Украину
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

За последние двое суток в Украину не впустили 85 гражданам России, которые летели из Минска в Киев разными рейсами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации пограничников, россиянам отказывают в связи с тем, что они не могут сформулировать цель своего приезда. Как отметил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, если россиянин на границе четко не может объяснить, зачем приехал, то у пограничников возникает вопрос, искренен ли этот человек в своих желаниях или нет.

"Я так понимаю, российские граждане в аэропорту не смогли мотивировать свой приезд", – заявил посол.

Он уточнил, что каждая страна устанавливает свой режим въезда и выезда.

"Попробуйте поехать в Лондон и не ответить на вопрос пограничной службы", – добавил Кизим.

Посол уточнил, что отказ во въезде не связан с введением военного положения. "Четко указано, что Россия – страна-агрессор, поэтому и отношение к ее гражданам более тщательное", – сказал Кизим.

Напомним, после агрессии российских военных в Азовском море 25 ноября, в 10 областях Украины введено военное положение. Сейчас оккупанты в Крыму незаконно судят задержанных украинских моряков.
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